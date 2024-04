Media: Bayern wybrał nowego trenera. To jest gigantyczna sensacja!

Bayer Leverkusen przypieczętował mistrzostwo Niemiec, czym przerwał 11-letnią serię triumfów Bayernu Monachium na krajowym podwórku. Dla Bawarczyków taki wynik to katastrofa, więc władze klubu muszą szukać sposobów na poprawienie sytuacji w przyszłym roku. Od tygodni wiadomo, że z Bayernem pożegna się trener Thomas Tuchel, ale wciąż nieznane jest nazwisko jego następny. Niemcy twierdzą, że kandydat jest tylko jeden.

Oto nowy trener Bayernu Monachium. Niemcy są pewni, a kibice będą wściekli

Przez miesiące wydawało się, że kandydatem do zastąpienia Tuchela jest Xabi Alonso. Hiszpan, który w Leverkusen wygrał mistrzostwo Niemiec uznał, że zostanie w klubie na kolejny sezon, a Bawarczycy musieli szukać dalej. Wśród kandydatów wymieniano Roberto De Zerbiego oraz Juliana Nagelsmanna.

Florian Plettenberg z niemieckiego Sky Sports poinformował, że obecnie klub rozmawia tylko z Nagelsmannem. Negocjacje mają być już bardzo zaawansowane i Bawarczycy planują podpisać z 36-latkiem trzy lub czteroletnią umowę. Do 31 lipca szkoleniowiec ma ważną umowę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec, a DFB ma walczyć o zatrzymanie go.

Nagelsmann nie dał Bayernowi zielonego światła, ale jest otwarty na powrót do klubu. To właśnie on był poprzednikiem Tuchela, ale został zwolniony w marcu 2023 roku po 84 meczach. W trakcie pobytu w Monachium wygrał jedno mistrzostwo Niemiec i dwa Superpuchary. Rozstawał się jednak w atmosferze konfliktu z liderami szatni oraz pogłosek, że informował media o problemach wewnątrz drużyny. Kibice raczej nie będą zadowoleni z jego ewentualnego powrotu.

Wcześniej 36-latka czeka jeszcze Euro 2024 i sukces z reprezentacją Niemiec raczej pozwoli mu kontynuować pracę selekcjonera. W takim wypadku Bayern ma na jego miejsce jeszcze dwóch kandydatów - De Zerbiego i Unaia Emery'ego. Władze klubu są przekonane, że decyzja w sprawie wyboru trenera jest bardzo blisko.