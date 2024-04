Tak Bayern zareagował na mistrzostwo Bayeru. Wystarczyło 20 minut

Bayer Leverkusen w niedzielne popołudnie dokonał czegoś wielkiego - po raz pierwszy w 120-letniej historii klubu został mistrzem Niemiec! Stało się tak po wygranej drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso przed własną publicznością z Werderem Brema 5:0 (1:0). Gole zdobyli Victor Boniface (25. z rzutu karnego), Grant Xhaka (60.) i trzy Florian Wirtz (68., 83. i 90.).

Władze Bayernu Monachium natychmiast zareagowały po mistrzostwie Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen przerwał wielką dominację najbardziej utytułowanej niemieckiej drużyny - Bayernu Monachium. Sięgała ona po tytuł w aż jedenastu ostatnich sezonach.

Bayern Monachium zareagował po zdobyciu przez Bayer Leverkusen mistrza Niemiec. I to zaledwie 20 minut po końcowym gwizdku w Leverkusen. W oświadczeniu klubu cytowani są prezes Herbert Hainer, dyrektor generalny Jan-Christian Dreesen i dyrektor sportowy Max Eberl.

- Gratulacje dla Bayeru Leverkusen z okazji pierwszych, historycznych mistrzostw Niemiec w historii klubu. Tytuł w pełni zasłużony dla Leverkusen: to nagroda za wyjątkowy sezon i wspaniały futbol. Celem FC Bayern jest teraz: mistrzostwo musi wrócić do Monachium! Do zobaczenia w nowym sezonie - powiedział prezes Hainer.

- Jak dotąd rozegrali bezbłędny sezon, zespół wykazał się odwagą, klasą, a przede wszystkim konsekwencją i dlatego zasłużenie został mistrzem Niemiec w 2024 roku. Chciałbym też przesłać osobiste gratulacje mojemu koledze Fernando Carro i naszemu byłemu zawodnikowi Xabiemu Alonso. Ale jedno jest też pewne: potraktujemy to jako bezpośrednią zachętę, będziemy pracować jeszcze ciężej i nie spoczniemy, dopóki mistrz nie wróci do Monachium - dodał Dreesen.

- Bayer Leverkusen miał znakomity sezon, więc jasne jest, że jako FC Bayern chcemy być jednymi z pierwszych, którzy im pogratulują. Gratulacje szczególnie dla Xabiego Alonso, jego zespołu trenerskiego i całego zespołu. Twój futbol zachwycił Bundesligę. Dobra passa Bayernu została przerwana, ale teraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ponownie zaatakować - przyznał Eberl.

Bayern Monachium w tym sezonie ma szansę na zdobycie tylko jednego trofeum - Ligi Mistrzów. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu zremisował na wyjeździe z Arsenalem 2:2. Rewanżowe starcie w środę o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Z kolei Bayer Leverkusen może sięgnąć po potrójną koronę. Oprócz mistrzostwa Niemiec, jest bowiem w finale krajowego pucharu i ćwierćfinale Ligi Europy.