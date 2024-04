Sensacyjne wieści z Hiszpanii. Bayern wytypował następcę Tuchela. Hit nad hity

63 punkty po 29. kolejkach ma Bayern Monachium, co daje mu drugie miejsce w tabeli Bundesligi ze stratą 13 punktów do Bayeru Leverkusen, który już w niedzielę może oficjalnie przypieczętować mistrzostwo kraju. Bawarczycy muszą jeszcze oglądać się za siebie, albowiem taką samą liczbę punktów ma VfB Stuttgart, więc walka o wicemistrzostwo Niemiec będzie się toczyć do ostatniej kolejki.

Sensacyjne wieści z Hiszpanii. Bayern wytypował następcę Tuchela

Tegoroczny sezon jest dla Bayernu pełen kompromitacji. Podopieczni Thomasa Tuchela w pucharze kraju przegrali z trzecioligowcem, koło nosa przeszedł im także Superpuchar. Wciąż są w grze o Ligę Mistrzów (w pierwszym meczu ćwierćfinałowym zremisowali 2:2 na wyjeździe z Arsenalem), ale muszą liczyć się z tym, że zakończą sezon bez jakiekolwiek trofeum. Już w lutym szkoleniowiec oznajmił, że z końcem rozgrywek odejdzie z klubu. Niemieckie media informowały, że Tuchel jest skonfliktowany z drużyną.

Od kilkunastu tygodni trwają przymiarki nowego trenera do ekipy z Allianz Arena. Pojawiały się nazwiska Xabiego Alonso, który zdążył już potwierdzić pozostanie w Bayerze, Roberto De Zerbiego czy nawet Hansiego Flicka. Sensacyjne informacje przychodzą jednak z Hiszpanii. Tamtejsza "Marca" podaje się, że Bayern kontaktował się z otoczeniem Zinedine'a Zidane'a. Niemcy chcą się dowiedzieć czy Francuz jest gotowy wrócić na ławkę trenerską i byłby zainteresowany posadą w Monachium.

Zinedine Zidane pozostaje bez pracy od czerwca 2021 roku, gdy opuścił Real Madryt. Jego marzeniem było zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji, lecz oddaliło się ono po przedłużeniu kontraktu Didiera Deschampsa. Aktualna umowa tego szkoleniowca z federacją francuską obowiązuje do końca mistrzostwa świata 2026.