Co za duet! Sabalenka poszła na mecz rewelacji. To nie przypadek

Wszystko wskazuje na to, że Bayer Leverkusen przerwie 11-letnią dominację Bayernu Monachium i tym samym zostanie mistrzem Niemiec. Aby tak się stało już na pięć kolejek przed końcem sezonu, zespół Xabiego Alonso musi pokonać Werder Brema na BayArena. Tym większe wrażenie robi fakt, że Bayer nie przegrał żadnego meczu w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach i jest niepokonany. Ale to nie jest jedyna rewelacja w tym sezonie Bundesligi.

Równie dużym zaskoczeniem jest forma VfB Stuttgart. Zespół prowadzony przez Sebastiana Hoenessa zajmuje trzecie miejsce z 63 punktami i ma spore szanse na to, by zakończyć sezon w czołowej czwórce. Po raz ostatni Stuttgart grał w Lidze Mistrzów w sezonie 09/10, gdzie odpadł w 1/8 finału, przegrywając 1:5 w dwumeczu z Barceloną. Z kolei ostatni występ w europejskich pucharach to sezon 13/14 i porażka 3:4 z Rijeką w dwumeczu w play-offach o awans do fazy grupowej Ligi Europy.

W ostatnim spotkaniu w ramach 29. kolejki Bundesligi Stuttgart pokonał 3:0 Eintracht Frankfurt po golach Serhou Guirassy'ego, Deniza Undava oraz Jamiego Lewellinga. Tym samym Vfb utrzymało przewagę wynoszącą siedem punktów nad Borussią Dortmund oraz RB Lipsk.

Na meczu jednej z rewelacji ligi niemieckiej pojawili się wyjątkowi goście. Mowa o Białorusince Arynie Sabalence (2. WTA) oraz Tunezyjce Ons Jabeur (9. WTA). Ich obecność nie jest przypadkowa, ponieważ od najbliższego poniedziałku startuje turniej WTA 500 w Stuttgarcie.

Ten turniej jest rozgrywany na korcie ziemnym od 1978 r., ale do 2005 r. był organizowany w Filderstadt. Dopiero od 19 lat organizatorem turnieju jest Stuttgart. Dwie ostatnie edycje wygrywała Iga Świątek (1. WTA), która dwukrotnie w finale pokonywała właśnie Sabalenkę, odpowiednio 6:2, 6:2 i 6:3, 6:4. Od 2021 r. turniej ma rangę WTA 500. Najwięcej zwycięstw w historii tego turnieju ma Martina Navratilova, która triumfowała na niemieckiej mączce aż sześciokrotnie. Więcej zwycięstw od Świątek ma też Tracy Austin, Martina Hingis (po 4) oraz Maria Szarapowa (3).

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i potrwa do niedzieli 21 kwietnia. W zawodach wystąpią niemal wszystkie tenisistki z czołowej dziesiątki rankingu WTA, z wyjątkiem Jessiki Peguli (5. WTA).

Stuttgart ma jeszcze przed sobą pięć meczów w tym sezonie Bundesligi, w których zmierzy się z Werderem Brema (21.04), Bayerem Leverkusen (27.04), Bayernem Monachium (04.05), Augsburgiem (10.05) oraz Borussią Moenchengladbach (18.05).