Media piszą o sensacyjnym powrocie na ławkę Bayernu. To byłby mega hit!

Thomas Tuchel po zakończeniu obecnego sezonu żegna się z Bayernem Monachium. Do tej pory władze klubu nie znalazły jednak jego następcy, a czasu pozostaje coraz mniej. Dziennik "Kicker" obszernie rozpisał się na temat wszystkich kandydatów i uwagę przyciągają dwa nazwiska. Dla pierwszego byłby to powrót do zespołu po kilku latach, natomiast drugi musiałby zakończyć imponujący projekt i rozstać się z dotychczasowym pracodawcą.

