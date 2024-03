Wrze w Bayernie po klęsce! "Niewytłumaczalne"

3641 dni. Tyle musiała czekać Borussia Dortmund, aby pokonać Bayern Monachium w Der Klassikerze na Allianz Arenie w Monachium. Po raz ostatni taka sztuka udała się w kwietniu 2014 r. To była też pierwsza wygrana Borussii w niemieckim klasyku od listopada 2018 r. Borussia wygrała 2:0 z Bayernem po golach Juliana Ryersona i Karima Adeyemiego. Przez to przewaga Bayeru nad Bayernem wzrosła do trzynastu punktów. - Nie jestem nauczycielem matematyki, ale matematycznie nadal mamy szanse na tytuł. Ale szczerze, jest to nierealne - mówił Thomas Mueller po zakończeniu spotkania.

Kimmich nie gryzł się w język po porażce. "Zupełnie niewytłumaczalne"

Po meczu z dziennikarzami niemieckiego Sky Sport rozmawiał Joshua Kimmich. Pomocnik Bayernu odniósł się do postawy zespołu w ostrych słowach. - Zastanawiam się, jak mogliśmy się zaprezentować w taki sposób w takim meczu jak Der Klassiker. To dla mnie zupełnie niewytłumaczalne i niezrozumiałe. W drugiej połowie miało się wrażenie, że wynik meczu jest niezagrożony dla Borussii. To wyglądało jak jakiś mecz towarzyski - powiedział.

- My, piłkarze, musimy wrócić do domu i zadać sobie pewne pytania. Jeśli będziemy nadal grać w ten sposób, to będzie nam ciężko rywalizować w przyszłym tygodniu z Heidenheim, a potem w Lidze Mistrzów z Arsenalem - dodaje Kimmich. - Nie było w naszej grze tej intensywności i siły. Nie było widać blasku w naszych oczach. Nie pod taki mecz budowaliśmy się przed przerwą reprezentacyjną - komentował Mueller, w odpowiedzi na wywiad Kimmicha po zakończeniu spotkania.

W przypadku tak sporej przewagi Bayeru Leverkusen Bayern musi powoli zacząć już spoglądać się za siebie. Trzeci Vfb Stuttgart może się zbliżyć do monachijczyków na jeden punkt, jeśli w tej kolejce pokona jednego z beniaminków, czyli Heidenheim. Po wygraniu Der Klassikera strata Borussii Dortmund do Bayernu stopniała do siedmiu punktów. Do końca tego sezonu Bundesligi zostało siedem meczów.

Poza rywalizacją z Heidenheim Bayern Monachium zagra w lidze niemieckiej z FC Koeln (13.04), Unionem Berlin (20.04), Eintrachtem Frankfurt (27.04), Stuttgartem (04.05), Wolfsburgiem (12.05) i Hoffenheim (18.05).