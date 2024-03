To koniec. Trener Bayernu już się z tym nie kryje. "Nie robię sobie nadziei"

Wiele wskazuje na to, że po jedenastu latach dominacji Bayernu Monachium w końcu będziemy mieli innego mistrza Niemiec. Od 2013 roku to Bawarczycy rok po roku sięgali po kolejne tytuły. Teraz, na siedem kolejek do końca sezonu, mają aż 13 punktów straty do liderującego Bayeru Leverkusen. Thomas Tuchel nie gryzł się w język. Według niego wyścig o mistrzostwo kraju dobiegł końca.

