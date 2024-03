Lukas Podolski łączony z klubem Bundesligi. Niemcy ujawniają

Lukas Podolski to prawdziwa gwiazda polskiej Ekstraklasy i Górnika Zabrze. Choć urodzony w Gliwicach zawodnik w wieku dwóch lat wyjechał z rodzicami do Niemiec, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w FC Koeln, to nigdy nie ukrywał swojej sympatii do polskiego klubu. Od 2021 roku jest jego zawodnikiem.

Lukas Podolski wzmocni FC Koeln? Niemcy ujawniają

Choć Podolski ma ważny kontrakt z Górnikiem jeszcze przez ponad rok, to Niemcy spekulują o jego możliwym wzmocnieniu FC Koeln. Chodzi jednak nie o transfer piłkarski, a marketingowy. Według najnowszych doniesień "Bilda" piłkarz ma zostać ambasadorem marki odzieżowej klubu z Kolonii.

"Dedykowana kolekcja byłego piłkarza FC Koeln świetnie pasowałaby klubowi. W końcu była gwiazda Kolonii od dawna działa w branży modowej i posiada na rynku własną markę "Strassenkicker". 38-latek zna się więc na rzeczy. Ponadto jego nazwisko jest nadal atrakcyjne w mieście i powinno zapewnić najwyższą sprzedaż w sklepach klubowych - tak jak miało to miejsce wcześniej w przypadku sprzedaży koszulek" - czytamy.

Już od dłuższego czasu w Niemczech pisało się też o tym, że 38-latek mógłby zostać jedną z osób zasiadających w strukturach klubu. "Od czasu odejścia byłego doradcy zarządu Joerga Jakobsa dyskutowano również o przyszłości "Poldiego" jako doradcy sportowego. Stanowisko to musiałoby zostać obsadzone od lata - zakładając, że zarząd wokół prezesa Wernera Wolfa pozostanie na stanowisku" - pisze dziś Ulrich Bauer z "Bilda".

Czy plany działaczy z Kolonii przeszkodzą piłkarzowi w wypełnieniu kontraktu w Górniku? Na to się nie zanosi. Objęcie nowych obowiązków w FC Koeln nie wpłynie na jego grę w Ekstraklasie.