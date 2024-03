Sensacyjny kandydat na szkoleniowca Bayernu. To trener Polaka

Bayern Monachium rozgrywa niezbyt udany sezon, który może zakończyć bez żadnego trofeum. Niezależnie od tego, czy zostanie z pustymi rękami, przesądzone jest pożegnanie z Thomasem Tuchelem. W związku z tym trwają poszukiwania jego następcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dwa lata temu grał w 2. lidze, teraz jest w kadrze Probierza. "Radość i duma"

Bayern Monachium rozgląda się za nowym trenerem. Kandydat z klubu Polaka

Z Bawarczykami łączy się kilku uznanych szkoleniowców. Bardzo mocnym kandydatem do przejęcia drużyny jest Xabi Alonso, osiągające znakomite wyniki w Bayerze Leverkusen. Spekulowało się także o Julianie Nagelsmannie, któremu po zakończeniu Euro 2024 wygaśnie kontrakt z reprezentacją Niemiec. Pojawiają się także inne nazwiska.

Według informacji Matteo Moretto, dziennikarza portalu relevo.com, poważnym kandydatem do zastąpienia Tuchela jest Roberto De Zerbi z Brighton, klubu Jakuba Modera. "Choć priorytetem pozostaje Xabi Alonso, to w ostatnich tygodniach doszło do bezpośrednich kontaktów Bayernu z De Zerbim. Klub uważa go za interesującego trenera o cechach odpowiednich dla najwyższej klasy zawodników. Włoch jest zafascynowany i zaszczycony zainteresowaniem Bayernu, ale chce poznać wszystkie dostępne opcje" - czytamy.

Już wcześniej o zainteresowaniu włoskim szkoleniowcem informował dziennikarz Florian Plettenberg, który skomentował te doniesienia wymownym wpisem na Twitterze. Wydaje się, że w ten sposób potwierdził intencje Bayernu.

De Zerbi wyrasta na jednego z faworytów do objęcia posady w Bayernie, choć na ostateczną decyzję klubu będzie jeszcze trzeba poczekać. Do tego czasu Tuchel będzie robił wszystko, aby jak najlepiej pożegnać się z Monachium. W Bundeslidze jego drużyna ma 10 punktów starty do prowadzącego Bayeru (do końca rozgrywek zostało osiem kolejek), natomiast w ćwierćfinale Ligi Mistrzów czeka ją dwumecz z Arsenalem.