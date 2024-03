Alarm w Bayernie. Drżą o Harry'ego Kane'a

Bayern Monachium wciąż jest w grze w Lidze Mistrzów. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela zdołał wyeliminować Lazio w 1/8 finału i zagra teraz w ćwierćfinale z Arsenalem. Jest spore prawdopodobieństwo, że Bayern zakończy ten sezon bez mistrzostwa Niemiec, bo strata do prowadzącego Bayeru Leverkusen wynosi aż dziesięć punktów. Tuż po marcowej przerwie na zgrupowania reprezentacji przed Bayernem jest absolutny hit Bundesligi, czyli Der Klassiker przeciwko Borussii Dortmund. Czy Bayern podejdzie do tego starcia w najmocniejszym składzie? Są spore wątpliwości.

Blady strach w Monachium. Kane może nie zagrać w wielkim hicie Bundesligi

Wątpliwości dotyczą Harry'ego Kane'a, który strzelił gola w wygranym 5:2 meczu z Darmstadt, ale musiał przedwcześnie opuścić boisko przed końcem meczu z powodu urazu. Bayern poinformował w oficjalnym komunikacie, że Kane nabawił się kontuzji kostki, ale mimo to udał się na zgrupowanie reprezentacji Anglii, gdzie ma tam zaufanych lekarzy. Okazuje się, że Kane może jednak nie zagrać w żadnym z marcowych sparingów. Występ Kane'a przeciwko Brazylii został wykluczony przez Garetha Southgate'a, selekcjonera kadry z Wysp Brytyjskich.

- Nie będzie z nami Harry'ego w sobotnim meczu. Co do meczu z Belgią i występu Kane'a, mamy co do tego ogromne wątpliwości - poinformował Southgate. To więc stawia pod znakiem także występ Anglika w hitowym starciu z Borussią Dortmund w końcówce marca. Dziennik "Bild" informował tuż po spotkaniu z Darmstadt, że władze Bayernu mają nadzieję, iż Kane'owi uda się wrócić do pełnej sprawności właśnie na Der Klasikera.

Do tej pory Kane zagrał w 35 meczach w barwach Bayernu Monachium, w których strzelił 37 goli i zanotował 12 asyst. Aż 31 trafień Anglik ma w Bundeslidze, przez co wciąż ma szansę na pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego. Po meczu z Darmstadt "Opta Franz" informował, że Kane został pierwszym graczem w historii ligi, który w debiutanckim sezonie strzelił 31 goli. Dla porównania Lewandowski miał 17 bramek po pierwszym sezonie w barwach Bayernu Monachium.

Hitowe starcie między Bayernem Monachium a Borussią Dortmund odbędzie się w sobotę 30 marca o godz. 18:30. W rundzie jesiennej Bayern wygrał 4:0 na Signal Iduna Park po hat-tricku Kane'a i trafieniu Dayota Upamecano.