A jednak! Wyjaśnia się przyszłość Kloppa. Dyrektor się wygadał

Bayern Monachium rozczarowuje w bieżącym sezonie. Nie dość, że szybko pożegnał się z Pucharem Niemiec, ulegając trzecioligowemu FC Saarbrucken (1:2), to ma także coraz mniejsze szanse na obronę tytułu w Bundeslidze. W związku z tym niedawno działacze klubu podjęli decyzję o rozstaniu się po sezonie z Thomasem Tuchelem.

Dyrektor sportowy mówi o następcach Tuchela. Padły słowa o Kloppie

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej kandydatów na następcę Niemca. W mediach najwięcej mówi się między innymi o Xabim Alonso i Juergenie Kloppie, który ogłosił, że po sezonie odejdzie z Liverpoolu. Teraz głos w sprawie poszukiwań nowego trenera zabrał dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl.

- W tej chwili nie ma planu A, B ani C. Analizujemy sytuację. Musimy dokładnie przemyśleć nasze kolejne ruchy. W centrum naszej uwagi znajduje się kilka nazwisk i chcielibyśmy pracować w spokoju. Na podstawie zebranych informacji postaramy się podjąć najlepszą decyzję - powiedział w rozmowie z "Bildem". Następnie wprost wspomniał o Kloppie. - Wiem, co to znaczy, kiedy publicznie mówisz "nie mam już energii". Kiedy profesjonalista tego kalibru składa takie oświadczenie, praca schodzi na drugi plan. I dlatego nie zgłoszę się po niego - dodał.

Eberl wspomniał o słowach Kloppa, które trener powiedział po ogłoszeniu rezygnacji z dalszej pracy w Liverpoolu. - Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Po tym, co tutaj przeżyliśmy przez ponad osiem lat, poczułem, że warto będzie się zatrzymać. Przez ostatnie lata mój szacunek i miłość do Liverpoolu rósł z każdym kolejnym miesiącem - stwierdził.

Bayern Monachium po 26 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 60 punktów. Do liderującego Bayeru Leverkusen traci 10 punktów. Kolejny mecz rozegra 30 marca. Tego dnia zmierzy się z Borussią Dortmund.