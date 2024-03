Bayern straci gwiazdę? Oferta okazała się zbyt skąpa. Real wkroczy do gry

Chociaż Alphonso Davies od lat jest kluczową postacią Bayernu Monachium, to jego przyszłość w klubie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Kontrakt zawodnika z bawarskim klubem wygasa z końcem czerwca 2025 r., a efektów negocjacji w sprawie nowej umowy na razie nie widać.

Nie widać, mimo że Bayern złożył już piłkarzowi kilka ofert. Ten jednak nie kwapi się do podpisania nowego kontraktu. A to w praktyce może oznaczać, że Davies już za kilka miesięcy odejdzie z Bayernu Monachium.

Mistrzowie Niemiec nie będą chcieli pozwolić na to, by 23-latek odszedł od nich za darmo. A tak się stanie, jeśli Davies nie podpisze nowej umowy i pozostanie w klubie do lata 2025 r. Obecna sytuacja zawodnika oznacza, że Bayern będzie zmuszony do sprzedaży tego lata, by zarobić na nim godne pieniądze.

To, że cierpliwość mistrzów Niemiec się kończy, można wywnioskować ze słów szefa działu sportowego klubu - Maxa Eberla. - Złożyliśmy Daviesowi konkretną i dobrą ofertę. W pewnym momencie negocjacji trzeba podjąć decyzję i powiedzieć "tak" lub "nie" - powiedział Eberl.

Davis odejdzie z Bayernu?

Jak poinformowały niemieckie media, to ostateczna oferta Bayernu dla Daviesa. Mistrzowie Niemiec mieli zaoferować piłkarzowi roczną pensję w wysokości 14 mln euro. To zdecydowanie za mało, bo Davies ma oczekiwać około 20 mln euro rocznie.

Dla Bayernu to zdecydowanie za dużo. Niemieckie media przekonują, że Bayern się nie ugnie i nie zaoferuje zawodnikowi lepszych warunków. Wszystko to sprawia, że odejście Daviesa z klubu już tego lata wydaje się bardzo prawdopodobne.

Z sytuacji może chcieć skorzystać Real Madryt, który wymieniany jest w gronie głównych faworytów do pozyskania Kanadyjczyka, jeśli ten nie porozumie się z Bayernem. Klub z Santiago Bernabeu już wcześniej interesował się zawodnikiem, ale do konkretów nigdy nie doszło.

Davies trafił do Bayernu z Vancouver Whitecaps. Transfer został ogłoszony latem 2018 r., jednak piłkarz pozostał w klubie do końca sezonu MLS, a do Bawarii oficjalnie trafił 1 stycznia 2019 r. Bayern zapłacił za zawodnika niewiele ponad 20 mln dolarów.

Do tej pory Davies rozegrał w klubie 184 mecze, w których strzelił dziewięć goli i miał 28 asyst. Z Bayernem zdobył mi.n. pięć mistrzostw Niemiec oraz wygrał Ligę Mistrzów w 2020 r.