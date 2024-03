Potwór, który pożera Bundesligę, się nie zatrzymuje. Co za gole, co za występ [WIDEO]

Bayer Leverkusen rywalizuje obecnie w trzech rozgrywkach: Bundeslidze, Pucharze Niemiec oraz Lidze Europy i niewątpliwie ma spore szanse, aby zdobyć potrójną koronę. Szkoleniowiec Xabi Alonso "wyciska" ze swoich zawodników wszystko, co się da i jest tego efekt. Nie dość, że zachwycają wahadłowi Jeremie Frimpong oraz Alejandro Grimaldo, to w ofensywie nie ma większych problemów nawet wobec kontuzji Victora Boniface'a, którego godnie zastępuje Patrik Schick.

Bayer Leverkusen przedłuża imponującą serię. Xabi Alonso może być dumny

Piłkarze trenera Alonso po raz kolejny udowodnili klasę w niedzielnym starciu z SC Freiburg, które wygrali 3:2. Spotkanie zaczęło się dla nich wyśmienicie, ponieważ już w 2. minucie po fantastycznym uderzeniu Floriana Wirtza objęli prowadzenie. I choć niespodziewanie osiem minut później wyrównał Ritsu Doan, to radość gospodarzy nie trwała długo, a przed przerwą bramkę na 2:1 zdobył Adam Hlozek, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i przytomnie wbił futbolówkę do bramki.

Na początku drugiej odsłony rezultat podwyższył Schick, który sprytnie zbił dośrodkowanie Frimponga, czym oszukał bramkarza Noaha Atubolu, a po odbiciu od słupka piłka wpadła do siatki. Nie udało się strzelić kolejnych goli, za to w 79. minucie kontaktową bramką zdobył Yannik Keitel. Na nic więcej gospodarzy nie było już jednak stać. Tym samym Bayer przedłużył passę do siedmiu ligowych zwycięstw z rzędu, a ponadto zanotował 38 spotkanie bez porażki. Po raz ostatni poległ 27 maja, w ostatniej kolejce ubiegłego sezonu z VfL Bochum, czyli 295 dni temu.

Dodatkowo portal LiveScore podał, że Bayer ma już na koncie więcej zwycięstw w tym sezonie (22), niż Bayern Monachium w ubiegłym, kiedy zdobył mistrzostwo Niemiec (21). Do końca rozgrywek pozostało jeszcze jednak dziewięć spotkań, więc może poprawić wynik. Jeśli uda mu się wygrać co najmniej pięć z nich, to zapewni sobie tytuł mistrza.

Poniżej cały skrót meczu Bayer - SC Freiburg:

Po 26. kolejkach piłkarze Xabiego Alonso zajmują pozycję lidera Bundesligi z dorobkiem 70 pkt i mają aż 10 pkt przewagi nad drugim Bayernem Monachium. Najbliższe spotkanie rozegrają w sobotę 30 marca, kiedy na własnym stadionie zagrają z TSG Hoffenheim.