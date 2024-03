A jednak! Bayern Monachium wydał oficjalny komunikat ws. zdrowia Kane'a

Harry Kane latem zamienił Tottenham na Bayern Monachium. Anglik świetnie prezentuje się w nowym klubie. Do tej pory rozegrał 26 meczów w Bundeslidze i strzelił aż 31 goli. Dzięki temu może pobić rekord Roberta Lewandowskiego, który w sezonie 2020/2021 zdobył 41 bramek.

Harry Kane doznał kontuzji. Przeszedł już badania

Ostatni raz na listę strzelców wpisał się w sobotnim meczu przeciwko Darmstadt (5:2). Napastnik nie dokończył jednak tego spotkania. Pod koniec meczu opuścił murawę z powodu kontuzji. Fani byli bardzo zaniepokojeni i niecierpliwie czekali na wieści o stanie zdrowia Anglika. W niedzielę Bayern poinformował, że piłkarz przeszedł już badania. Okazało się, że Kane doznał urazu kostki, ale pojechał na zgrupowanie reprezentacji Anglii, gdzie będzie dochodził do zdrowia pod okiem miejscowych specjalistów. Oznacza to, że kontuzja prawdopodobnie nie jest poważna.

"The Independent" potwierdził te informacje i przekazał, że zawodnik we wtorek uda się na zgrupowanie. Tam lekarze podejmą decyzję, czy będzie w stanie zagrać w meczach towarzyskich przeciwko Brazylii i Belgii. - Przejdzie badania w Anglii. Ma tam zaufanie do lekarzy. Ściśle współpracujemy w tej sprawie. Harry nie będzie podejmować żadnego ryzyka - powiedział dyrektor sportowy Bayernu Christoph Freund.

Kane jest blisko pobicia rekordu Lewandowskiego, ale już teraz może pochwalić się niesamowitym wyczynem. Stał się pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który zdobył 31 bramek w debiutanckim sezonie. Kolejną okazję do gry w Niemczech będzie miał 30 marca. Tego dnia Bayern Monachium podejmie u siebie Borussię Dortmund. Po 26 kolejkach mistrzowie kraju zajmują drugie miejsce w tabeli i mają na koncie 60 punktów.