Kane pobił rekord Bundesligi, ale musiał przedwcześnie opuścić boisko [WIDEO]

Latem zeszłego roku Harry Kane przeniósł się z Tottenhamu do Bayernu Monachium. Anglik w nowym klubie jest w doskonałej formie. Po 25 kolejkach Bundesligi ma już na koncie 30 goli. Tym samym może pobić rekord Roberta Lewandowskiego, który w sezonie 2020/2021 zdobył 41 bramek, bijąc osiągnięcie legendarnego Gerda Muellera. - Czy pobije mój rekord? Nie wiem, ciężko powiedzieć. I nie chodzi o to, czy chciałbym tego, czy nie. Wiem z doświadczenia, że to nie jest takie łatwe - powiedział niedawno Polak w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Harry Kane z kolejnym golem. Rekord Lewandowskiego zagrożony

W sobotę Kane miał kolejną okazję do zdobycia bramki. Tego dnia Bayern Monachium zmierzył się na wyjeździe z Darmstadt. Ekipa Thomasa Tuchela nie rozpoczęła tego starcia najlepiej i straciła gola w 28. minucie. Szybko odrobiła jednak straty i niedługo później dał o sobie znać Kane. W doliczonym czasie pierwszej połowy wpisał się na listę strzelców i dał Bayernowi prowadzenie 2:1.

Finalnie aktualni mistrzowie Niemiec wygrali 5:2, ale Kane nie strzelił już więcej goli. Tym samym ma ich już na koncie 31. Nie dokończył jednak meczu, ponieważ w końcówce zszedł z urazem. Do końca sezonu pozostało osiem kolejek i nadal nie można wykluczyć, że napastnik przebije wynik Roberta Lewandowskiego.

Kane pobił już jednak inny rekord. Jak przekazał portal Opta Franz, Anglik stał się pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który zdobył 31 bramek w debiutanckim sezonie. Jest to także jego najlepszy indywidualny wynik. Dla porównania Lewandowski w pierwszym sezonie w Bayernie trafiał do siatki 17 razy.

Darmstadt 2:5 Bayern Monachium

Strzelcy: Tim Skarke (28'), Oscar Vilhemlsson (90+5'); Jamal Musiala (36', 64'), Harry Kane (45+1'), Serge Gnabry (74'), Mathys Tel (90+3')

Kolejną okazję do gry Harry Kane będzie miał 30 marca. Tego dnia Bayern Monachium podejmie u siebie Borussię Dortmund. Po 26 kolejkach ekipa Thomasa Tuchela zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 60 punktów.