Znany piłkarz-skandalista nagrał nagą kobietę. "To powinno tak wyglądać"

W przeszłości Max Kruse występował między innymi w Borussii Moenchengladbach, Werderze Brema i VFL Wolfsburg. Łącznie w Bundeslidze rozegrał 307 meczów, w których strzelił 97 goli. Latem zeszłego roku związał się z Paderborn, ale w listopadzie rozwiązał kontrakt z tym klubem i zdecydował się zakończyć karierę.

Max Kruse nagrał nagą kobietę w oknie

W miniony weekend były już piłkarz wybrał się do Berlina na amatorski mecz. Początkowo 35-latek opublikował na Instagramie nagranie z tego spotkania. - To mój świat - powiedział. Chwilę później wrzucił kolejny filmik, który z pewnością zaskoczył wszystkich jego obserwujących.

Niemiec zauważył, jak w oknie jednego z budynków nieopodal stadionu znajduje się naga kobieta. I bez chwili zawahania zdecydował się ją nagrać i opublikować wideo na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 480 tysięcy fanów - Oglądam mecz w spokoju i nie wiem, czy tak to powinno wyglądać - dodał. Niedługo później kobieta zniknęła.

Zabawna historia Maxa Kruse. To dlatego zabrakło go na mundialu

Kruse jest także byłym reprezentantem Niemiec. W narodowych barwach rozegrał łącznie 14 meczów i strzelił cztery gole. W 2013 roku podczas jednego ze zgrupowań kadry zaprosił do pokoju hotelowego kobietę.

- Wpuściłem ją do siebie, trochę porozmawialiśmy, to, tamto... Pięć minut później nagle ktoś puka do moich drzwi. Serce waliło mi jak dzwon. Otworzyłem drzwi, a tam patrzyli na mnie Oliver Bierhoff (dyrektor zarządzający kadry) i Hansi Flick (ówczesny asystent selekcjonera) - powiedział w podcaście Flatterball. Działacze federacji dali mu ostatnie ostrzeżenie, ale finalnie odstawili go od kadry, przez co nie pojechał na mundial w 2014 roku, który wygrały Niemcy.

- Zagrałem od początku przeciwko Anglii, potem zostałem zmieniony, a kolejne powołanie otrzymałem dopiero po mistrzostwach świata. I wydało mi się to hipokryzją! - wypalił Kruse, zarzucając ówczesnemu trenerowi Loewowi, że nie powiedział mu wprost o odstawieniu od kadry.