Bayern wygrał 8:1, ale to sędzia został bohaterem. Uratował życie [WIDEO]

Trzykrotnie Harry Kane, dwukrotnie Leon Goretzka, Thomas Mueller, Jamal Musiala i Serge Gnabry. Sobotni mecz Bayernu Monachium z FSV Mainz miał co najmniej kilku bohaterów. To właśnie ci zawodnicy zdobywali gole i przyczynili się do efektownej wygranej 8:1. Podczas spotkania doszło jednak do mrożących krew w żyłach scen.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Bayern Monachium lepszy od Mainz, ale to sędzia stał się bohaterem

Była 33. minuta spotkania, kiedy dwóch zawodników - Josuha Guilavogui i Anthony Caci - zderzyło się głowami. Ten pierwszy pozostał w bezruchu i połknął swój język. W takich sytuacjach trzeba szybko interweniować. Do Francuza natychmiast podszedł arbiter Patrick Ittrich i zaczął go ratować. Ustawił piłkarza w bezpiecznej pozycji, aby ten nie zaczął się dusić. Chwilę później na murawie pojawili się medycy i wszystko zakończyło się dobrze.

- Jeśli ktoś tak leży, to trzeba działać szybko. Doświadczyłem wielu takich sytuacji. Język znajdował się z tyłu i utrudniał oddychanie, a kiedy był ponownie na zewnątrz, piłkarz zaczął znowu oddychać i "wrócił" -mówił po meczu sędzia i dodał: - Nie należy tego zostawiać służbom. W życiu codziennym zawsze mogą zdarzyć się sytuacje, w których ktoś potrzebuje pomocy.

Po tym zdarzeniu głos zabrał także sam poszkodowany. "Chcę podziękować moim kolegom z drużyny, sędziemu i sztabowi medycznemu! Czuję się dobrze i mam nadzieję, że wkrótce znów będę mógł pomóc mojemu zespołowi" - czytamy na Instagramie Joshuy Guilaboguiego.

Na szczęście cała sytuacja zakończyła się bez większych komplikacji. Takie sytuacje w piłce nożnej są jednak potwierdzeniem tego, że czasami sam mecz schodzi na drugi plan. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzi ratowanie życia.