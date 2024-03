Polak błysnął w arcyważnym meczu. Jasny sygnał dla Probierza [WIDEO]

W obecnym sezonie Tymoteusz Puchacz reprezentuje barwy FC Kaiserslautern i regularnie występuje w pierwszym składzie zespołu, który walczy o utrzymanie w 2. Bundeslidze. Jednocześnie polski obrońca pomaga w zdobywaniu bramek poprzez asysty m.in. ze stałych fragmentów gry. Tak było, chociażby przed miesiącem w przegranym 1:2 meczu z FC Paderborn.

Tymoteusz Puchacz z ósmą asystą w tym sezonie

W niedzielne popołudnie FC Kaiserslautern podjęło na swoim stadionie VfL Osnabruck, czyli ostatnią drużynę w tabeli 2. Bundesligi. Do przerwy kibice nie oglądali żadnych bramek, ale po zmianie stron nie mogli narzekać na brak emocji.

Sensacyjnie już w 48. minucie to goście strzelili pierwszego gola. To pobudziło Kaiserslautern, które naciskało coraz mocniej na rywali. W końcu przyszła 66. minuta. Rzut rożny, futbolówkę ustawił Tymoteusz Puchacz, który posłał świetne dośrodkowanie na głowę Ragnara Ache i było 1:1.

"Przydałyby się takie stałe fragmenty w barażach" - napisano na profilu Viaplay.

Co prawda trzy minuty później gospodarze przegrywali 1:2, bo dublet skompletował Erik Engelhardt, ale nadrobili wszystko w końcówce spotkania. W 78. minucie do wyrównania doprowadził Ba-Muaka Simakala, a w doliczonym czasie gry gola na 3:2 i wagę trzech punktów strzelił Ache. Dzięki tej wygranej FC Kaiserslautern zajmuje 15. miejsce w tabeli i ma 28 punktów. O trzy "oczka" wyprzedza Hansę Rostock, która zajmuje 16. miejsce, otwierające strefę spadkową.

Co zaś się tyczy Tymoteusza Puchacza, to był to jego 25 występ w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował osiem asyst. W czwartek 14 marca przekonamy się, czy 25-latek zostanie powołany przez Michała Probierza na mecze w barażach do Euro 2024.