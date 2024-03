Cios w Lewandowskiego prosto z Bayernu. Mówią o tym wprost

Robert Lewandowski to drugi najlepszy strzelec w historii Bayernu Monachium. Więcej goli dla Bawarczyków zdobył tylko Gerd Mueller. W sezonie 2020/21 polskiemu napastnikowi udało się jednak pobić legendę klubu w innym osiągnięciu. Zdobył aż 41 goli w 29 meczach Bundesligi. O jedną więcej niż Mueller blisko 50 lat wcześniej. Ustanowił absolutny rekord.

Lewandowski zagrożony. Tuchel nie ma wątpliwości

Rekord Lewandowskiego może jednak nie przetrwać tylu lat. W wybitnej dyspozycji strzeleckiej znajduje się bowiem nowa gwiazda Bayernu - Harry Kane. 30 trafień w 25 dotychczasowych meczach Bundesligi musi budzić respekt.

Anglik zdaje się nie mieć limitów. W sobotnim meczu z FSV Mainz zdobył hat-tricka, a jego trafienia przyczyniły się do rozgromienia rywali aż 8:1. Do rekordu Lewandowskiego brakuje mu zaledwie 12 goli. Bawarczycy mają jeszcze do rozegrania dziewięć meczów w Bundeslidze. Jeśli Kane'owi dopisze zdrowie i uniknie zawieszeń kartkowych, to z dużą dozą prawdopodobieństwa wystąpi w każdym z nich. Misja pobicia Lewandowskiego zdaje się być więc realną.

O tę ewentualność zapytany zresztą został Thomas Tuchel. Szkoleniowiec Bayernu wierzy w swojego zawodnika i to, że może on poprawić rekord Lewandowskiego. - Może zrobić wszystko. Robi to, co zawsze robił – przez całą swoją karierę. Jest wzorem do naśladowania, wspaniałą osobowością, czołowym zawodnikiem. To dar być swoim trenerem. Tydzień po tygodniu udowadnia, że podpisanie z nim kontraktu było słuszną decyzją - powiedział trener Bawarczyków.

Kolejna okazja Kane'a do powiększenia imponującego dorobku bramkowego już 16 marca. Tym razem Bayern zagra z Darmstadt. To rywal, który już przekonał się o możliwościach strzeleckich Kane'a. Jesienią mistrzowie Niemiec wygrali z przeciwnikiem z Hesji aż 8:0. Kane trzykrotnie pakował piłkę do siatki.