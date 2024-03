Kuriozum w TV. Realizator przegapił gola Bayernu. "Tam się toczy gra" [WIDEO]

Bayern Monachium zajmuje dopiero 2. miejsce w tabeli Bundesligi. Do liderującego Bayeru Leverkusen traci siedem punktów, a warto dodać, że "Aptekarze" rozegrali o jedno spotkanie mniej. O odrobienie strat i obronę mistrzostwa kraju będzie ztem Bayernowi szalenie trudno. Nie oznacza to jednak, że w meczach Bawarczyków nie należy spodziewać się emocji.

Bayern z kuriozalnym golem. "Musimy to raz jeszcze zobaczyć"

Tych nie zabrakło podczas sobotniego meczu z FSV Mainz. Na Allianz Arenie kibice zobaczyli aż... dziewięć goli. Osiem z nich strzelili piłkarze Bayernu. Na specjalną uwagę zasługuje trafienie z 19. minuty. Jego autorem był Leon Goretzka.

Piłka rozgrywana była na prawej stronie boiska. Thomas Mueller został sfaulowany przez jednego z rywali. Usłyszeliśmy gwizdek sędziego, a realizator transmisji - jak zwykle w takich momentach - pokazał zbliżenie na bohaterów poprzedniej akcji. W tym przypadku Muellera i Joshuę Guilavougiego. Kiedy oglądaliśmy powtórkę zajścia pomiędzy Niemcem a Francuzem, słychać było, że trybuny się poderwały. - Tam się toczy gra - zauważył komentator Viaplay Rafał Wolski.

Realizator momentalnie wrócił do wydarzeń na żywo i w tym momencie zobaczyliśmy już piłkę, która wtoczyła się do siatki. - I to jest gol, który kompletnie zaskoczył realizatora transmisji. Skupił się na powtórce, tymczasem Bayern najwyraźniej totalnie zaskoczył obronę Mainz - powiedział Wolski. - Musimy to raz jeszcze zobaczyć, bo nie widzieliśmy tego w pierwszym tempie - dodał drugi komentator Tomasz Urban.

Wówczas realizator pokazał, co się stało na boisku. Okazuje się, że do pozostawionej po faulu Guilavoguiego na Muellerze piłki szybko podbiegł Joshua Kimmich i przytomnie dośrodkował ją w pole karne. Trafiła ona na głowę Harry'ego Kane'a, ale kapitan reprezentacji Anglii trafił nią w słupek. Największym sprytem w szesnastce popisał się jednak Leon Goretzka. Pomocnik nieczysto uderzył futbolówkę, ale ta zdołała wtoczyć się do siatki. - Kuriozalna sprawa - dodał Wolski.

Po całym zajściu kamery pokazały uśmiechniętego i zapewne podobnie zdziwionego jak odbiorcy tej transmisji strzelca gola. Goretzka w tym spotkaniu jeszcze raz wpisał się na listę strzelców.

Ostatecznie Bayern wygrał aż 8:1. Robina Zentnera, poza Goretzką, pokonali Thomas Mueller, Jamal Musiala, Serge Gnabry i autor hat-tricka Harry Kane. Honorowe trafienie dla Mainz zanotował Nadiem Amiri. Kolejny mecz Bawarczyków 16 marca. Na wyjeździe zmierzą się z Darmstadt.