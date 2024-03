A jednak! Transfer przyspieszony. Dobre wieści dla Kownackiego

Dawid Kownacki ma za sobą rewelacyjny sezon w Fortunie Duesseldorf. Rozegrał 35 spotkań i aż 16 razy wpisał się na listę strzelców. Dodatkowo zaliczył 10 asyst. To wszystko zaowocowało transferem do Werderu Brema, który miał przynieść przełom i napędzić jego karierę. Tylko że jak na razie taki scenariusz się nie ziścił. Wystąpił w zaledwie 14 meczach, a na murawie spędził nieco ponad 250 minut. Duży wpływ na jego sytuację ma dość mocna konkurencja w klubie, choć niewykluczone, że już wkrótce Polak otrzyma więcej szans do gry.

Dawid Kownacki z nowymi szansami. Groźny konkurent opuszcza Werder Brema

Wszystko przez Rafaela Borre, a więc byłego zawodnika Villarrealu czy Atletico Madryt. Od września 2023 roku Kolumbijczyk przebywał na wypożyczeniu z Eintrachtu Frankfurt. Trener Werderu dość często na niego stawiał - wystąpił w 19 spotkaniach, zdobywając cztery bramki.

Już od kilku tygodni mówiło się, że napastnik może odejść z Niemiec. Porozumiał się bowiem z SC Internacional. Pierwotnie do Brazylii miał trafić dopiero latem 2024 roku, ale media informowały, że transfer może zostać przyspieszony. To też miał być rzekomo jeden z powodów, dla których Werder nie chciał zgodzić się na zmianę barw przez Kownackiego tej zimy. Nie mógł sobie pozwolić na ewentualną stratę dwóch napastników.

I finalnie transfer został przyspieszony - Borre już w marcu trafi do Internacional. Całość transakcji wyniosła osiem mln euro, ale Eintracht otrzymał 6,4 mln z tej kwoty. Niemiecka ekipa miała tylko 80 procent praw do piłkarza. Tym samym Kolumbijczyk wyjedzie za ocean i zgodnie z doniesieniami Transfermarktu spędzi tam kolejne cztery lata - związał się kontraktem do końca grudnia 2028 roku.

- Rafa bardzo szybko zaaklimatyzował się w naszej drużynie i niemal od razu pokazał pełnię potencjału. Zdobył też dla zespołu ważne punkty. Nawet gdy już kilka tygodni temu potwierdzono jego transfer, to on nadal był skupiony na grze u nas. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć mu wszystkiego, co najlepsze w Brazylii - powiedział Clemens Fritz, dyrektor Werderu Brema, cytowany przez klubowe media.

Kownacki czeka na przełom w Werderze. Odejście Borre'a może mu w tym pomóc

Kolumbijczyka pożegnał też Eintracht. Tym samym Kownackiemu odpadł jeden z poważnych konkurentów w walce o wyjściowy skład. Nie wiadomo jednak, czy wpłynie to diametralnie na sytuację Polaka. Ostatnio wydawało się, że może dojść do przełomu w jego sprawie. Po meczu z Darmstadt (1:1) zebrał sporo pochwał. - Zasłużył sobie na te minuty, bo w ostatnich tygodniach bardzo dobrze trenował - mówił trener Ole Werner.

Wtórował mu Fritz. - Wniósł na boisko bardzo dobrą intensywność. Widać było, że bardzo chce się pokazać. Brakuje mu tego ostatniego momentum. Ale ten klocek domino w końcu się przewróci, jestem tego pewien - podkreślał. O tym, czy ostatecznie Polak otrzyma więcej szans do gry, przekonamy się w najbliższych tygodniach.