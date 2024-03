Sensacyjny transfer Reusa? Tego nikt się nie spodziewał po 34-latku

Marco Reus urodził się w Dortmundzie i jest wychowankiem akademii Borussii. Seniorską karierę zaczynał jednak w Rot Weiss Ahlen, kontynuował ją w Borussii Moenchengladbach i dopiero w 2012 r. trafił na nowo do Dortmundu. Od tamtej pory zdążył już zostać prawdziwą legendą klubu. W czerwcu 2024 r. wygaśnie jednak jego kontrakt i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

Marco Reus odejdzie z Borussii Dortmund. Znany klub chce u siebie legendę niemieckiej piłki

Reus już w maju skończy 35 lat, a więc wielkimi krokami zbliża się do końca kariery. Media informowały, że po odejściu z Dortmundu może związać się z klubem, który zaoferuje mu naprawdę duże pieniądze. Wśród zainteresowanych wskazywano m.in. ekipy z MLS, czy Turcji.

"Football Insider" przekazuje jednak dość szokujące wieści i informuje, że Reus w przyszłym sezonie może zagrać w czołowej lidze europejskiej. Zdaniem źródła Niemiec został zaoferowany West Hamowi United, który rozważa ten transfer. Pomysł ma podobać się trenowi Davidowi Moyesowi. West Ham od lata prawdopodobnie będzie potrzebował pomocnika o profilu Reusa, ponieważ Lucas Paqueta miał dogadać się już z Manchesterem City i odejdzie do obecnych mistrzów Anglii.

Oprócz West Hamu inne kluby Premier League mają rozważać zatrudnienie doświadczonego zawodnika. Problemem jest jednak fakt, że 34-latek nie ma szczęścia do zdrowia i często wypada z gry na kilka tygodni, a z wiekiem może się to pogłębiać. W tym sezonie urazy wyeliminowały go tylko z dwóch meczów, dzięki czemu jego statystyki prezentują się dość okazale. W 28 występach strzelił sześć goli i zaliczył siedem asyst.

Marco Reus z Borussii odejdzie jako legenda klubu. Obecnie ma on na koncie 415 występów dla klubu i pod tym względem zajmuje piąte miejsce na liście wszech czasów. Do wyprzedzenia czwartego Stefana Reutera brakuje mu zaledwie siedmiu meczów. Łącznie od momentu dołączenia do Borussii Reus wbił 167 goli i zanotował 128 asyst. Brakuje mu dziesięciu trafień do najlepszego w historii klubu Adiego Preisslera, a w ostatnich podaniach nie ma sobie równych.