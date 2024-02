Piłkarz ostro krytykuje Tuchela. "Myślałem przez niego o końcu kariery"

W ubiegłym tygodniu Bayern Monachium oficjalnie poinformował, że z końcem sezonu Thomas Tuchel odejdzie z klubu, który odpadł już z Pucharu Niemiec, a w Bundeslidze po 23 ma kolejkach ma aż osiem punktów straty do prowadzącego Bayeru Leverkusen. To oznacza, że niemiecki trener nie wypełni kontraktu, podpisanego do czerwca przyszłego roku.

Tuchel znów krytykowany. Mocne słowa piłkarza

Tuchel jest mocno krytykowany przez niemieckich dziennikarzy. Teraz słynnego trenera skrytykował Marvin Ducksch, czołowy piłkarz Werderu Brema. Zdradził on swój najtrudniejszy moment w karierze. Był on w 2015 roku, jeszcze jak był piłkarzem Borussii Dortmund, a trenerem był właśnie Tuchel.

- Po pobycie na wypożyczeniu w Paderborn wpadłem na pomysł, aby całkowicie rzucić piłkę nożną. Po mojej poważnej kontuzji [złamana kość śródstopia - red.] sprawy w Dortmundzie nie potoczyły się bowiem po mojej myśli. W tym czasie Thomas Tuchel szkolił pierwszy zespół. Powiedział mojemu doradcy, że nie wiąże ze mną planów. To mnie załamało - opowiada Ducksch.

- Zapytałem Davida Wagnera, który trenował drugą drużynę BVB, czy mógłbym przynajmniej utrzymać przy nim formę. Powiedział, że tak, ale dodał też: Nie wiem, czy tutaj powinieneś grać, ponieważ nie mieliśmy z Tobą planów. Wtedy pomyślałem sobie: to już koniec. Na szczęście miałem przy sobie przyjaciół, który mnie zbudowali i dali szansę - dodał Ducksch.

Teraz 29-letni napastnik gra w Werderu Brema. W tym sezonie wystąpił w 23 spotkaniach, zdobył dziesięć bramek i miał pięć asyst.

"Bild" dodaje, że piłkarz ma spore szanse na występ w tegorocznych mistrzostwach Europy.

- Kiedy już uda ci się dostać do grona kadry narodowej, chcesz oczywiście wystąpić także na domowych mistrzostwach Europy. Teraz ode mnie zależy, czy tego dokonam - przyznał Ducksch.

Niemcy na Euro w fazie grupowej zmierzą się ze Szkocją (14 czerwca), Węgrami (19 czerwca) i Szwajcarią (23 czerwca).