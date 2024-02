Tuchel odleciał. Oto co powiedział piłkarzom Bayernu

W obecnym sezonie Bayern Monachium radzi sobie bardzo słabo. Po 23. kolejkach 33-krotni mistrz Niemiec zajmuje drugie miejsce w lidze z dorobkiem 53 punktów, ma do lidera - Bayeru Leverkusen - aż osiem punktów straty. Do końca sezonu pozostało zaledwie 11 meczów, a więc do zdobycia są jeszcze tylko 33 punkty. Ponadto drużyna Thomasa Tuchela w kiepskim stylu rozpoczęła swoją rywalizację w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Klub z Monachium sensacyjnie przegrał w pierwszym spotkaniu z Lazio 0:1 (aktualnie ósmą siłą Serie A) i w rewanżu będzie musiał odrabiać straty. Na domiar złego Bayern w listopadzie odpadł z Pucharu Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentant Polski zmienił klub i ma problem

Nie dziwi więc, że w zeszłym tygodniu Bayern Monachium oficjalnie poinformował, że z końcem sezonu Tuchel odejdzie z klubu. To oznacza, że niemiecki trener nie wypełni kontraktu, podpisanego do czerwca przyszłego roku. - W dobrej i otwartej dyskusji doszliśmy do decyzji o zakończeniu współpracy za obopólną zgodą. Do tego czasu każda osoba w klubie jest wezwana do odpowiedzialności - przekazał Jan-Christian Dressen, dyrektor generalny Bayernu.

Poza słabymi wynikami, kolejnym z zarzutów skierowanych pod adresem Tuchela była jego dysfunkcyjna relacja z zawodnikami. Jakiś czas temu media ujawniły, że Joshua Kimmich i Matthijs de Light są jednymi z piłkarzy, którzy najgorzej dogadują się ze szkoleniowcem.

Thomas Tuchel przemówił po zwolnieniu. Oberwało się piłkarzom Bayernu Monachium

Teraz "BILD" ujawnił, co Tuchel powiedział swoim piłkarzom po zwolnieniu. Zdaniem niemieckiego dziennika trener wygłosił w szatni emocjonalne przemówienie, w którym zaznaczył, że teraz odpowiedzialność za uzyskiwanie korzystnych wyników spoczywa na zawodnikach. - Teraz to wy jesteście odpowiedzialni - mówił, cytowany przez kataloński "Sport" i dodał: - Teraz wszyscy możecie wysyłać listy polecone do swojego nowego trenera - wypalił.

- Teraz nie będzie już cotygodniowej dyskusji. Wszyscy wiedzą o tym, że latem rozstanę się z klubem. Nadal możemy coś razem osiągnąć, ale musimy wygrywać mecze - podkreślił.

Kataloński "Sport" twierdzi, że Tuchel jest jednym z kandydatów do zastąpienia Xaviego w FC Barcelonie. Drużyna Roberta Lewandowskiego nie radzi sobie najlepiej w bieżącym sezonie i z tego powodu Xavi niedawno ogłosił, że po sezonie odejdzie z klubu.