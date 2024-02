Bayern szykuje hit nad hity. Jeden z najlepszych na świecie

Bayern Monachium od tygodni jest pogrążony w kryzysie, chociaż ostatnio udało mu się pokonać RB Lipsk (2:1) w hicie Bundesligi. Sytuacja wokół drużyny jest napięta również ze względu na niejasną przyszłość kilku gwiazd. Ewentualne odejście któreś z nich będzie wiązało się z koniecznością sprowadzenia następcy.

Bayern Monachium rozgląda się za następcą Alphonso Daviesa. Oto kandydat

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu Bawarię opuści lewy obrońca Alphonso Davies. Będzie to ostatnia okazja, aby zarobić na nim duże pieniądze, gdyż nie kwapi się do przedłużenia kontraktu (wygasa z końcem czerwca 2025 r.). Mówi się, że Kanadyjczyk jest bardzo blisko osiągnięcia porozumienia z Realem Madryt, zatem Bayern musi zareagować.

Według brytyjskiego "Daily Mail" mistrzowie Niemiec wytypowali już następcę Daviesa. Miałby nim zostać Andrew Robertson z Liverpoolu. "W przyszłym miesiącu skończy 30 lat, ale mimo to Bayern wierzy, że dałby im podobną energię i równowagę na lewej stronie, co Davies. Poza tym sądzą, że tegoroczne lato może być dogodnym momentem, aby sprawdzić, czy Szkot da się skusić na nowe wyzwanie" - czytamy. Zwłaszcza że po sezonie z klubem pożegna się Juergen Klopp, który blisko siedem lat temu sprowadził obrońcę na Anfield.

Andrew Robertson w Liverpoolu wszedł na kosmiczny poziom i wygrał wszystko, co się dało

Robertson przychodził z Hull City za 9 mln euro i mało kto zakładał, że wejdzie na tak wysoki poziom. Stał się jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie i miał ogromny wkład w to, że za kadencji Kloppa Liverpool wygrał wszystkie możliwe trofea krajowe i międzynarodowe. A indywidualny bilans Szkota w tym okresie to 282 występy, dziewięć goli oraz 64 asysty.

Być może kolejnym krokiem w jego karierze będą przenosiny do Bayernu, z którym w przyszłym sezonie miałby spore szanse na kolejne tytuły. Obecny monachijczycy mogą skończyć z pustymi rękami, w Bundeslidze mają bardzo dużą stratę do prowadzącego Bayeru Leverkusen, natomiast w 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrali 0:1 pierwszy mecz z Lazio.