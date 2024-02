Trenerski geniusz już wybrał nowy klub. Absolutny hit!

Bayer Leverkusen jest jednym z największych objawień tego sezonu. Drużyna Xabiego Alonso nie poniosła jeszcze porażki na żadnym z trzech frontów i jest w grze o wszystkie trofea. Największe szanse na sukces ma w Bundeslidze, gdzie przewodzi stawce z przewagą aż ośmiu punktów nad drugim Bayernem Monachium. Nic więc dziwnego, że hiszpański szkoleniowiec przykuł uwagę wielu gigantów futbolu. Media łączą go m.in. z Bayernem czy FC Barceloną, ale okazuje się, że trener może obrać inny kierunek.

Xabi Alonso trafi do Liverpoolu? "Jego serce skłania się ku temu klubowi"

- Ja nie mam nic nowego do powiedzenia w tym temacie. To nie ten czas i nie to miejsce. Teraz jestem trenerem Bayeru Leverkusen. Możecie mieć przygotowane pytania o moją przyszłość, ale nie mam nic nowego do przekazania - mówił jeszcze kilka dni temu Alonso.

Nowe wieści w sprawie ujawnił z kolei Santi Aouna z Foot Mercato. Dziennikarz przekazał, że szkoleniowiec skłania się ku podjęciu pracy w Liverpoolu, w którego barwach występował w latach 2004-2009, a więc tuż przed transferem do Realu Madryt.

Co więcej, rzekomo doszło już do pierwszych rozmów na linii angielski klub - Alonso. Zakończyły się one pozytywnie. "Serce Xabiego Alonso wyraźnie skłania się ku Liverpoolowi. Bayern Monachium jest w oczach Hiszpana wyborem drugorzędnym. Hiszpan byłby zachwycony szansą podjęcia wielkiego wyzwania, jakim jest zastąpienie Juergena Kloppa. Za Liverpoolem przemawia też fakt, że jest obecnie znacznie stabilniejszy i lepiej zorganizowany niż Bayern Monachium" - podkreślał dziennikarz.

Klopp "namaścił" już swojego następcę?

Już wcześniej media donosiły, że rzeczywiście pojawiło się zainteresowanie ze strony klubu z Premier League. Głos w sprawie Alonso zabrał nawet obecny szkoleniowiec Liverpoolu. - Styl jego drużyny, ustawienie, transfery. Wszystko robi doskonale. Spędziłem dużo czasu w Bundeslidze i jestem pod ogromnym wrażeniem. Xabi wykonuje świetną robotę. Gdybyście spytali mnie o niego osiem tygodni temu, to stwierdziłbym "O mój Boże". Dinozaury - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, może ja - nie będą w tym zawodzie przez kolejne 20 lat. To chyba największa niespodzianka, gdy weźmie się pod uwagę, jak krótko tam jest i jak młody ma zespół - zachwycał się Klopp.

O tym, dokąd ostatecznie trafi Alonso i czy zmieni otoczenie, przekonamy się już za kilka tygodni. Obecnie Hiszpan skupia się na rywalizacji z Bayerem. Kolejny mecz drużyna rozegra już w niedzielę 3 marca, a jej rywalem będzie FC Koeln. Początek spotkania o godzinie 15:30.