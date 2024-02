Przełom u reprezentanta Polski? Trener wreszcie się nad nim rozpływa

Dawid Kownacki w lecie przeniósł się do Werderu Brema, ale w Bundeslidze nie ma wielu powodów do zadowolenia. Napastnik nieczęsto pojawia się na boisku, a kiedy już dostaje szansę, to nie spisuje się najlepiej. Ostatnio zagrał 13 minut i być może będzie to dla niego przełom, bo po meczu z Darmstadt chwalił go trener Ole Werner i dyrektor klubu Clemens Fritz.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl