Bayern Monachium rozczarowuje. Nie dość, że szybko pożegnał się z Pucharem Niemiec, ulegając trzecioligowemu FC Saarbrucken (1:2), to ma także coraz mniejsze szanse na obronę tytułu w Bundeslidze. Choć zajmuje drugą lokatę, to traci już osiem punktów do Bayeru Leverkusen. Po drodze poniósł też kilka druzgocących porażek, jak 0:3 z ekipą Xabiego Alonso. Na dodatek dość niespodziewanie przegrał 0:1 z Lazio Rzym w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. To wszystko przelało czarę goryczy. W końcu władze Bawarczyków podjęły decyzję o zwolnieniu Thomasa Tuchela, który odejdzie po zakończeniu sezonu.

Tuchel nie czuł się całkowicie winny kryzysu, w jakim znalazł się klub. Mimo to przyjął decyzję zarządu z pokorą i obiecał walkę do końca. - Nie jestem jedynym problemem w Bayernie, ale biorę na siebie odpowiedzialność. (...) Jeśli można byłoby winić tylko trenera, to dzisiaj siedziałby tu ktoś inny. Nie jestem zadowolony ze sposobu, w jaki gramy. Jestem również zawiedziony sobą. Teraz będę miał jednak więcej swobody w podejmowaniu decyzji. Każdy mecz możemy potraktować jak pucharowy - podkreślał w rozmowie ze Sky Sports.

I jak zapowiedział, tak zrobił. W sobotę w końcu poprowadził Bayern do zwycięstwa w Bundeslidze, choć nie obyło się bez nerwów (2:1 z RB Lipsk). Po meczu przed kamerami stanął Manuel Neuer. Opowiedział nie tylko o grze, ale i o reakcji szatni na wieść o zwolnieniu Tuchela. Bramkarz stanął w obronie szkoleniowca i przyznał, że także piłkarze są winni.

- Ta sytuacja źle świadczy o nas wszystkich, drużynie, a także o zawodnikach. W końcu nie udało nam się odnieść żadnego sukcesu z tak wybitnym trenerem. To również nasza odpowiedzialność, gdy klub rozstaje się z tak dobrym szkoleniowcem. Mimo wszystko chcemy działać profesjonalnie do końca - zapewniał Neuer.

Tuchel nie odpuszcza. Chce wywalczyć, chociaż jedno trofeum z Bayernem Monachium

Golkiper przyznał też, że Tuchel dotrzymuje słowa i daje z siebie sto procent, zupełnie tak, jakby nie wiedział o zwolnieniu. - Dzisiaj podczas przemowy czy też w trakcie przygotowań do meczu nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów, które sugerowałyby, że trener jest zwolniony. Zrobił wszystko niezwykle profesjonalnie i byliśmy naprawdę przygotowani do gry - dodawał.

Jak na razie nie wiadomo, kto poprowadzi Bayern w przyszłym sezonie. Przed władzami klubu pracowite tygodnie, by znaleźć godnego następcę. Z kolei coraz więcej mówi się o tym, dokąd może trafić Niemiec. W gronie kandydatów do jego zakontraktowania wymienia się m.in. FC Barcelonę, która po sezonie rozstanie się z Xavim.

Jak na razie Tuchel skupia się na pracy w Bayernie. W kolejnym meczu jego piłkarze zmierzą się z Freiburgiem. Spotkanie zaplanowano na piątek 1 marca.