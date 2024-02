Niesamowite, co zrobił Harry Kane. Bayern grał z RB Lipsk

Przed spotkaniem to Bayern Monachium był faworytem. I to pomimo tego, że w poprzednich trzech meczach zanotowali trzy porażki. 10 lutego drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela przegrała 0:3 z Bayerem Leverkusen w hicie 21. kolejki. 14 lutego później musiała uznać wyższość Lazio 0:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a cztery dni później uległa Bochum (2:3) w Bundeslidze. W związku z tym sytuacja niemieckiego szkoleniowca stała się bardzo trudna. Już wiadomo, że wraz z końcem sezonu przestanie on pełnić obowiązki menadżera Bayernu. Z kolei zespół RB Lipsk przystępował do starcia na Allianz Arenie w dobrym nastroju, ponieważ tydzień temu wygrał 2:0 z Borussią Moenchengladbach i chciał podtrzymać zwycięską serię.

Spotkanie na Allianz Arenie rozpoczęło się po myśli Bayernu. Monachijczycy od samego początku kontrolowali tempo gry i nadawali i dochodzili do sytuacji podbramkowych. W decydujących momentach brakowało jednak zimnej krwi oraz skuteczności.

Pierwsza odsłona na remis

Już w 5. minucie Harry Kane znalazł się w dogodnej sytuacji. Wówczas Anglik otrzymał precyzyjne dogranie na głowę, ale jego strzał był za słaby, aby pokonać Janisa Blaswicha. Chwilę później Bayern powinien prowadzić, ale angielski napastnik ponownie nie wykorzystał idealnej okazji na otworzenie wyniku spotkania. Najlepszy strzelec Bayernu zamiast do bramki uderzył wysoko nad nią. Mimo obiecującego początku w kolejnych minutach tempo meczu spadło i żadna z drużyn nie potrafiła przejąć inicjatywny. Pierwsza połowa zakończyła się remisem.

Druga połowa dostarczyła więcej emocji. Trzy gole

Po zmianie stron żaden ze szkoleniowców nie zdecydował się na wprowadzenie zmian. W drugiej odsłonie obraz gry znacząco się zmienił. Mecz był bardziej wyrównany niż w pierwszej odsłonie. W 56. minucie Bayern Monachium wyszedł na prowadzenie za sprawą Harry'ego Kane'a. 30-latek otrzymał podanie po rykoszecie od Jamala Musiały i pewnym uderzeniem w prawą stronę bramki pokonał Janisa Blaswicha. "Z jaką on łatwością to wykończył. Wszystko w tej akcji było piękne" - zachwycali się komentatorzy Viaplay.

Radość Bayernu nie trwała zbyt długo. Podopieczni Thomasa Tuchela zostali zepchnięci do defensywy przez gości, którzy szukali bramki wyrównującej i w 70. minucie dopięli swego. Sposób na Manuela Neuera znalazł Benjamin Sesko, który uderzył z około 18 metrów. Piłka po rykoszecie wpadła do siatki Niemca.

Kiedy wydawało się, że wynik nie ulegnie zmianie, to pierwszej minucie doliczonego czasu gry drugą bramkę dla Bayernu zdobył niezawodny Harry Kane, który ustalił końcowy rezultat na 2:1. Tym samym zanotował swoje 27. trafienie w trwających rozgrywkach.

Aktualnie Bayern zajmuje drugie miejsce i traci osiem punktów do liderującego Bayeru Leverkusen. RB Lips pozostaje na piątej pozycji z dorobkiem 40 "oczek". W kolejnym ligowym meczu Bayern zmierzy się na wyjeździe z SC Freiburg. Z kolei RB Lipsk zagra z Bochum.