Nagelsmann przerywa milczenie. To dlatego stracił pracę w Bayernie

24 marca 2023 roku - to właśnie wtedy Julian Nagelsmann został zwolniony z Bayernu Monachium. Niemiec poprowadził drużynę w 84 meczach, w których osiągnął średnią 2,31 pkt na spotkanie. Dodatkowo udało mu się zdobyć mistrzostwo Niemiec i dwa krajowe Superpuchary. Ostatecznie jednak stracił pracę, a jego miejsce zajął Thomas Tuchel. Z jakiego powodu Nagelsmann nagle przestał prowadzić drużynę z Bawarii? Szkoleniowiec postanowił to wyjaśnić po dłuższym czasie.

Nagelsmann przerywa milczenie ws. zwolnienia z Bayernu. Wskazał konkretny powód

Nagelsmann udzielił wywiadu dziennikowi "Der Spiegel", w którym odniósł się do rozstania z Bayernem. Trener wskazał powód, który wyjaśnia, dlaczego do tego doszło. - Ta praca nie przyszła dla mnie zbyt szybko. Po prostu w tamtym czasie roztrwoniliśmy dziewięciopunktową przewagę nad Borussią Dortmund. I tak właśnie się stało, bo Tuchel był natychmiast dostępny - powiedział. A co zdaniem Niemca nie wypaliło podczas jego pracy dla Bayernu?

- Bayern podpisał ze mną kontrakt z zamiarem wprowadzenia zmian. Są kluby, które dają Ci czas na pracę. Juergen Klopp pracował w Liverpoolu pięć lat, zanim został mistrzem. Pep Guardiola wygrał Ligę Mistrzów z Manchesterem City po siedmiu latach. W Bayernie trenerzy nie mają tyle czasu. Po czasie spędzonym w Bayernie wiem, że jako trener nie możesz się zbytnio wyróżniać. Mam inne cechy charakteru, niż taki Jupp Heynckes - dodaje Nagelsmann.

Szkoleniowiec odniósł się też do krytyki, która spadała na niego w Bayernie za to, że poświęcał zbyt wiele czasu na swoje hobby poza piłką nożną. - Zarzucano mi, że nie byłem dostępny po porażce z Bayerem Leverkusen, gdy zaczynała się przerwa na mecze reprezentacji. Od poniedziałku do środy byłem wtedy normalnie w biurze. I tak nawiasem mówiąc, byłem tam tylko ja. Potem w środę w porze obiadowej udałem się na krótki urlop i wróciłem w piątek rano. To było uzgodnione wraz z klubem - podsumował Niemiec.

Obecnie Nagelsmann jest selekcjonerem reprezentacji Niemiec, z którą przygotowuje się do Euro 2024. Do tej pory poprowadził kadrę w czterech meczach, w których wygrał 3:1 z USA, zremisował 2:2 z Meksykiem, a także przegrał 2:3 z Turcją i 0:2 z Austrią. Rywalami Niemców w grupie Euro 2024 będą Szwajcaria, Szkocja i Węgry.