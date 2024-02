Zapytali Xabiego Alonso o nowy klub. Odpowiedź nie mogła być inna

Bayer Leverkusen jest absolutną rewelacją tego sezonu. Zespół, którego trenerem jest Xabi Alonso, nie przegrał jeszcze żadnego meczu we wszystkich rozgrywkach i pozostaje w grze o trzy trofea. Bayer jest liderem Bundesligi z 58 punktami i ma ośmiopunktową przewagę nad Bayernem Monachium. W półfinale Pucharu Niemiec czeka go starcie z Fortuną Dusseldorf. Dodatkowo zespół z BayArena jest w 1/8 finału Ligi Europy, a podczas piątkowego losowania pozna swojego kolejnego rywala. A jaka może być przyszłość Alonso jako szkoleniowca?

Alonso mówi o swojej przyszłości. "Nie ten czas i nie to miejsce"

Alonso cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony Liverpoolu oraz Bayernu Monachium. W obu tych zespołach z końcem sezonu nie będzie już obecnych trenerów, czyli Juergena Kloppa i Thomasa Tuchela. Jak Hiszpan odnosi się do medialnych spekulacji? - Ja nie mam nic nowego do powiedzenia w tym temacie. To nie ten czas i nie to miejsce. Teraz jestem trenerem Bayeru Leverkusen. Możecie mieć przygotowane pytania o moją przyszłość, ale nie mam nic nowego do przekazania - powiedział. Na pytanie o telefon z Bayernu Alonso określił to "czystą hipotezą".

Pracą Alonso w Leverkusen otwarcie zachwyca się sam Klopp. - Styl jego drużyny, ustawienie, transfery. Wszystko robi doskonale. Spędziłem dużo czasu w Bundeslidze i jestem pod ogromnym wrażeniem. Xabi wykonuje świetną robotę. Gdybyście spytali mnie o niego osiem tygodni temu, to stwierdziłbym "O mój Boże". Dinozaury - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, może ja - nie będą w tym zawodzie przez kolejne 20 lat. To chyba największa niespodzianka, gdy weźmie się pod uwagę, jak krótko tam jest i jak młody ma zespół - mówi trener Liverpoolu.

Kontrakt Alonso z Bayerem Leverkusen wygasa w czerwcu 2026 roku. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, miało już dojść do pierwszych kontaktów Alonso zarówno z władzami Liverpoolu, jak i najważniejszymi osobami w Bayernie. "Alonso zmienia mentalność klubu, rozwija nie tylko drużynę, ale odkleja też historyczne łatki, które jej ciążyły. Jeśli zdobędzie mistrzostwo Niemiec, rozwieje resztki wątpliwości" - pisze Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

W kolejnym ligowym meczu Bayer Leverkusen zagra z Mainz. To spotkanie odbędzie się w piątek 23 marca o godz. 20:30.