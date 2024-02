Bayern idzie na całość. Znalazł już wymarzonego trenera

Tak nerwowo w Bayernie Monachium nie było od dawna. W niedzielę drużyna Thomasa Tuchela przegrała na wyjeździe z VfL Bochum (2:3) i była to jej trzecia z rzędu porażka. Tak złej serii Bawarczycy nie mieli od przełomu kwietnia i maja 2015 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzeżenie dla Igi Świątek. "Ogromny wysiłek"

Bayern w Bundeslidze traci już osiem punktów do Bayeru Leverkusen. Ale sytuacja w klubie jest napięta nie tylko ze względów sportowych. W niedzielę, zaraz po meczu w Bochum, doszło do przepychanki między gwiazdą zespołu - Joshuą Kimmichem - i asystentem Tuchela - Zsoltem Lowem. Według niemieckich mediów niewiele brakowało, by doszło do rękoczynów, a mężczyzn rozdzielać musiał Manuel Neuer.

Mimo to Bayern przynajmniej na razie nie zdecydował się zwolnić Tuchela. Sam Niemiec również nie ma zamiaru rezygnować z pracy. Sporo może się jednak zmienić w najbliższych dniach. 24 lutego Bayern zagra z RB Lipsk, a 1 marca z Freiburgiem w Bundeslidze. Cztery dni później drużynę Tuchela czeka rewanż z Lazio w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Wpadka w którymś z tych spotkań może przesądzić o zwolnieniu Tuchela. Chociaż niemieckie media przekonują, że władze Bayernu chcą, by trener pracował co najmniej do zakończenia obecnych rozgrywek, to już przygotowały plan awaryjny.

Bayern ma plany na najbliższe miesiące

Jego pierwsza część zakłada zatrudnienie odpowiedniego trenera tymczasowego, jeśli Tuchel zostanie jednak zwolniony przed końcem sezonu. Niespodziewaną kandydaturę ujawnił dziennikarz "Sky Sports" - Florian Plettenberg - który poinformował, że Bayern zainteresował się Ole Gunnarem Solskjaerem.

"To potencjalne rozwiązanie tymczasowe, chociaż w tym momencie nie ma żadnych konkretów. 50-latek pozostaje bez pracy i jest już gotowy na nowy projekt" - napisał Plettenberg na Twitterze, gdzie podał dalsze plany mistrzów Niemiec.

Zdaniem dziennikarza Bawarczycy wybrali już wymarzonego trenera od lata. Miałby nim zostać obecny szkoleniowiec Bayeru - Xabi Alonso. To on zdaniem Plettenberga jest numerem jeden na liście władz Bayernu, a nie - jak wcześniej informowano - Hansi Flick. Były szkoleniowiec Bawarczyków ma prowadzić rozmowy na temat objęcia Barcelony.

Alonso to w tym momencie jedno z najgorętszych nazwisk na rynku. To w dużej mierze dzięki niemu Bayer prowadzi w Bundeslidze i kontynuuje efektowną serię meczów bez porażki. Bayern będzie musiał się jednak spieszyć, bo Hiszpana łączono już m.in. z Liverpoolem, Barceloną czy Realem Madryt.

Alonso grał w Bayernie w latach 2014-2017 i to właśnie w tym klubie kończył piłkarską karierę. Hiszpan rozegrał w Bawarii 117 meczów, strzelił dziewięć goli, miał 12 asyst. Z Bayernem zdobył trzy mistrzostwa Niemiec, Puchar oraz Superpuchar kraju.