Porównują Kane'a do Lewandowskiego. "Wyzywany, bo nie ma litery i"

Trzy gole w ośmiu występach - to bilans Harry'ego Kane'a w 2024 r. w barwach Bayernu Monachium. O ile jesienią reprezentant Anglii zachwycał skutecznością, o tyle w nowym roku gra poniżej oczekiwań. Zresztą jak cała drużyna Thomasa Tuchela.

W niedzielę Bayern Monachium przegrał trzeci mecz z rzędu, co nie zdarzyło mu się od przełomu kwietnia i maja 2015 r. Po porażkach z Bayerem Leverkusen (0:3) i Lazio (0:1) w niedzielę Bawarczycy przegrali na wyjeździe 2:3 z VfL Bochum. Porażka ta oznacza, że drużyna Tuchela ma już osiem punktów straty do Bayeru.

W niedzielę Kane zdobył bramkę, zmniejszając rozmiary porażki mistrzów Niemiec. Mimo to był krytykowany za występ. Jeszcze przy stanie 1:0 dla Bayernu Anglik miał doskonałą okazję do podwyższenia prowadzenia, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem uderzył wysoko nad bramką.

Lambert broni Kane'a

Słabsza skuteczność Kane'a wywołała nie tylko złość kibiców Bayernu. W niemieckich mediach Anglik często jest porównywany do Roberta Lewandowskiego, którego rekordy Kane miał bić. I tak jak jesienią Niemcy byli przekonani, że Anglik będzie jeszcze lepszym napastnikiem od Polaka, tak teraz zmienili zdanie.

W obronie Kane'a stanął były szkocki piłkarz, a dziś trener - Paul Lambert.

- Kane jest wyzywany, bo nie ma litery "i" na końcu nazwiska. A przecież to nie on jest problemem Bayernu. Jeszcze niedawno strzelał wspaniałe gole i to nie jego wina, że Bayern jest na drugim miejscu w lidze - powiedział były zawodnik m.in. Borussii Dortmund.

- Przecież już w poprzednim sezonie Bayern miał szczęście, że obronił mistrzostwo Niemiec. Borussia w żadnym układzie nie powinna zgubić punktów z FSV Mainz. Bayern na pewno nie grał dobrze i nie gra dobrze teraz. A bez goli Kane'a byłoby jeszcze gorzej - dodał Lambert.

Anglik trafił do Bayernu minionego lata z Tottenhamu za ponad 100 mln euro. Do tej pory Kane zagrał w Bayernie 30 meczów, w których strzelił 29 goli i miał osiem asyst.