Legenda zastąpi Tuchela w Bayernie. Media nie mają wątpliwości

Bardzo źle się dzieje w Bayernie Monachium. W niedzielę mistrzowie Niemiec przegrali trzeci mecz z rzędu (na wyjeździe z Bochum 2:3), co zdarzyło im się pierwszy raz od blisko dziewięciu lat. W tabeli Bawarczycy tracą już osiem punktów do liderującego Bayeru Leverkusen i ich szanse na obronę tytułu mistrzowskiego topnieją.

Media: Zinedine Zidane zastąpi Thomasa Tuchela?

Tegoroczne wyniki Bayernu coraz bardziej przesądzają przyszłość Thomasa Tuchela. Choć władze klubu okazały Niemcowi wsparcie, to nieoficjalnie media spekulują o tym, że może on nie dotrwać na stanowisku do końca sezonu.

Dziennikarze wystartowali już także z giełdą nazwisk potencjalnych następców Tuchela. Według doniesień "Corierre dello Sport" Bayern przed meczem Ligi Mistrzów z Lazio Rzym kontaktował się nawet z legendarnym Zinedinem Zidanem, który od 2021 roku jest bezrobotny. Wówczas rozstał się z Realem Madryt, a niedawno miał odrzucić ofertę reprezentacji Algierii.

Na razie nie wiadomo, jaka była reakcja Francuza na kontakt Bawarczyków oraz czy w ogóle byłby zainteresowany pracą w Niemczech. Ponadto wśród potencjalnych następców Tuchela wymienia się też m.in. Antonio Conte, Jose Mourinho czy też Jurgena Kloppa.

W Bawarii nikomu nie jest do śmiechu. Na początku sezonu Bayern przegrał Superpuchar i sensacyjnie odpadł z Pucharu Niemiec po meczu z trzecioligowcem.

Nad Bawarczykami wisi widmo klęski, czyli sezonu bez trofeum. W następnej kolejce ligowej Bayern Monachium zmierzy się u siebie z RB Lipskiem. Spotkanie zaplanowano na 24 lutego (godz. 18.30). Później czekają ich też mecz z Freiburgiem oraz rewanż w Lidze Mistrzów z Lazio Rzym. W pierwszym meczu 1/8 LM Niemcy przegrali na wyjeździe 0:1.