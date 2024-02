Burza w Bayernie. Sfrustrowana gwiazda odejdzie z klubu?

To nie jest dobry czas dla Bayernu Monachium. W niedzielę drużyna Thomasa Tuchela przegrała 2:3 z VfL Bochum i była to jej trzecia z rzędu porażka. Wcześniej Bayern przegrał w Bundeslidze z Bayerem Leverkusen (0:3) i Lazio w Lidze Mistrzów (0:1). To pierwsza taka sytuacja Bawarczyków od blisko dziewięciu lat.

Bayern ma już osiem punktów straty do Bayeru. Mimo to niemieckie media poinformowały, że Tuchel - przynajmniej na razie - nie zostanie zwolniony. Trener Bayernu nie ma też zamiaru podawać się do dymisji, tylko walczyć o odbudowanie zespołu.

Ale w szatni Bayernu nie dzieje się dobrze. Najlepszym dowodem na to było to, co stało się zaraz po meczu w Bochum. Schodząc do szatni gwiazda Bayernu - Joshua Kimmich - pokłócił się z asystentem Tuchela - Zsoltem Lowem. Według świadków niewiele zabrakło do rękoczynów, a mężczyzn musiał rozdzielać Manuel Neuer.

Niemieckie media informowały, że prowodyrem spięcia był Kimmich. Zawodnik miał być niezadowolony nie tylko z kiepskiej formy drużyny, ale też własnej sytuacji. Chociaż w ostatnich meczach z Bochum i Lazio Kimmich był w podstawowym składzie, to spotkanie z Bayerem zaczął na ławce, co miało być zarzewiem konfliktu.

Niemiecki pomocnik, który narzekał wcześniej na ból pleców i opuścił mecze z Augsburgiem (3:2) i Borussią Moenchengladbach (3:1), robił wszystko, by dojść do pełni sił na mecz sezonu w Leverkusen. I był przekonany, że to mu się udało.

Sfrustrowany Kimmich odejdzie z Bayernu?

Mimo to Tuchel posadził Kimmicha na ławce rezerwowych, a w roli defensywnych pomocników obsadził Leona Goretzkę i Strahinję Pavlovicia. Kimmich wszedł na boisko dopiero w 60. minucie, kiedy Bayern przegrywał już 0:2.

Decyzja Tuchela potężnie zirytowała niemieckiego zawodnika, w którym frustracja ma narastać od dawna. Kimmich nie czuje bowiem wsparcia nie tylko w trenerze, ale i we władzach klubu. I z tego powodu sporo wskazuje na to, że zawodnik opuści Bayern latem.

Umowa reprezentanta Niemiec wygasa latem 2025 r. i na razie nie widać perspektyw na jej przedłużenie. A to oznacza, że najbliższe okienko transferowe będzie ostatnim, w którym Bayern mógłby zarobić na Kimmichu. Piłkarzem zainteresowane są m.in. Manchester City oraz FC Barcelona.

Kimmich to 82-krotny reprezentant Niemiec, który trafił do Bayernu w 2015 r. z RB Lipsk. Bawarczycy zapłacili za zawodnika zaledwie siedem mln euro, a większość tej kwoty trafiła do VfB Stuttgart, czyli klubu, w którym Kimmich się wychował i z którego trafił do Lipska.

Do tej pory Niemiec zagrał w Bayernie 373 razy, strzelił 41 goli, miał 100 asyst. Kimmich zdobył z klubem m.in. osiem mistrzostw kraju, trzy Puchary Niemiec oraz Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata.