Bayern rzucony na kolana. "Fuszerka, dziadostwo, totalna kompromitacja" [WIDEO]

Bayern Monachium przegrał 2:3 z VfL Bochum w 22. kolejce Bundesligi. Mistrzowie Niemiec przegrali trzeci mecz z rzędu, co zdarzyło im się po raz pierwszy od blisko dziewięciu lat. Wszystko wskazuje na to, że ta porażka zdecyduje o zwolnieniu trenera Bayernu - Thomasa Tuchela. - To była fuszerka, dziadostwo, coś niewytłumaczalnego - mówił w Viaplay Mateusz Borek.

