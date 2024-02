Sceny w Niemczech. Kibice nie chcą takiej ligi i protestują

20 stycznia w meczu FC Koeln - Borussia Dortmund kibice rzucali na boisko czekoladki. 10 lutego w Berlinie w trakcie spotkania Unionu z VfL Wolfsburg na murawie lądowały piłeczki tenisowe. W piątek na początku drugiej połowy meczu FC Koeln - Werder Brema pojawiły się nie tylko piłki, ale też zdalnie sterowane auta.

"Mamy nowość. Proszę, jak ta technologia szybko wkroczyła na niemieckie boiska" - relacjonowali dziennikarze Viaplay, a przerwa w grze potrwała około 30 minut. W ich trakcie zawodnicy pomagali służbom uprzątnąć boisko.

Co to za wydarzenia na niemieckich trybunach? To forma protestu, jaką przyjęli niemieccy kibice. Tym nie podoba się pomysł sprzedawania przez Bundesligę części wpływów z praw marketingowych i medialnych zagranicznym inwestorom. Kibice boją się dodatkowych dni meczowych, rozgrywania meczów za granicą oraz stworzenia furtki, dzięki której inwestorzy mogliby przejąć kontrolę nad klubami.

Kuriozalne sceny w 2. Bundeslidze

W sobotę protest niemieckich kibiców wszedł na jeszcze inny, jeszcze bardziej absurdalny poziom. Wszystko to dzięki fanom Hansy Rostock, która w sobotnie popołudnie podjęła HSV w spotkaniu 2. Bundesligi.

W trakcie pierwszej połowy na boisku pojawiły się znane z Kolonii zdalnie sterowane auta. Te jednak nie były same. Kibice przyczepili do nich świece dymne. Chociaż mecz został przerwany, a oba zespoły udały się do ławek rezerwowych, to spotkanie zostało wznowione po niespełna dwóch minutach.

Mecz zakończył się remisem 2:2. W tabeli 2. Bundesligi prowadzi St. Pauli, które ma 42 punkty, czyli tyle samo, ile Kiel. St. Pauli rozegrało jednak o jeden mecz mniej. HSV jest trzecie z 38 punktami, a Hansa dopiero na 16. pozycji. Klub z Rostocku w tym momencie znajduje się na barażowym miejscu o utrzymanie w lidze.