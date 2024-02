Szymański trafi do rewelacji sezonu? Jest głos prosto z klubu

Bayer Leverkusen to absolutna rewelacja tego sezonu. Zespół z BayArena, którego trenerem jest Xabi Alonso nie przegrał jeszcze żadnego meczu w sezonie. Poza tym jest liderem Bundesligi, awansował do półfinału Pucharu Niemiec i jest w grze w 1/8 finału Ligi Europy. W ostatnim hicie ligi niemieckiej Bayer pokonał 3:0 Bayern Monachium. "To kolejny bardzo wyraźny ślad Xabiego Alonso na drodze do światowej trenerskiej czołówki" - tak po wielkim hicie pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Przez lata w Bayerze Leverkusen grało co najmniej kilku polskich piłkarzy. W tym gronie znajdował się m.in. Arkadiusz Milik, Jacek Krzynówek, Radosław Kałużny, Adam Matysek czy Andrzej Buncol. Czy wkrótce do tej listy dołączy kolejny Polak?

Z Fenerbahce do lidera Bundesligi? To byłby hit. "Przygotowujemy się na to"

Sławomir Czarniecki, dyrektor sportowy grup młodzieżowych Bayeru Leverkusen rozmawiał z portalem weszlo.com o sytuacji polskich piłkarzy w Niemczech. Przy okazji zdradził, że lider Bundesligi dosyć dobrze zna Sebastiana Szymańskiego, a więc gwiazdę Fenerbahce. - Dział skautingu dobrze zna Sebastiana. Podobnie jak w przypadku Jakuba Kamińskiego, byliśmy i jesteśmy w stałym kontakcie z jego otoczeniem. Przygotowujemy się na to, że po tak dobrym sezonie, jaki Bayer notuje obecnie, może zawsze dojść do kilku odejść - powiedział.

- Szymański potencjalnie mógłby być rozważany. Nie mi przesądzać o tym, czy finalnie by trafił do Bayeru Leverkusen, bo nie odpowiadam za pierwszą drużynę, ale mogę powiedzieć, że go dobrze znamy. Patrząc, jak Szymański prezentuje się w Turcji, jest przygotowany na wielkie granie. Wszystko jest tutaj kwestią odpowiedniego wkomponowania i wykorzystania - dodaje Czarniecki. Obecnie rekordem transferowym Bayeru jest Kerem Demirbay, który trafiał do klubu latem 2019 roku za 32 mln euro z Hoffenheim.

Od momentu transferu do Turcji Szymański regularnie zachwyca w barwach Fenerbahce. Po 38 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach pomocnik reprezentacji Polski ma 12 goli i 14 asyst. Regularnie też pojawiają się doniesienia o zainteresowaniu Szymańskim ze strony znanych europejskich klubów. W trakcie zimowego okna do władz Fenerbahce miały wpłynąć oferty wypożyczenia ze strony Napoli oraz Sevilli. Klub nie chciał jednak o tym słyszeć i teraz wycenia Szymańskiego na 35 mln euro. Gdyby Bayer spełnił te żądania, to Szymański stałby się nowym rekordowym transferem.

Kontrakt Szymańskiego z Fenerbahce wygasa w czerwcu 2027 roku. Warto dodać, że były zawodnik Legii Warszawa trafiał do Turcji za 9,75 mln euro z Dynama Moskwa.