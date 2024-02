W Bayernie mogą zatęsknić za Lewandowskim. "Klątwa"

Bayern Monachium przez lata dominował w Bundeslidze. Ostatnie 11 sezonów kończył z mistrzostwem Niemiec. Duży udział w sukcesach miał Robert Lewandowski. Po jego odejściu Bawarczycy zdobyli kolejne trofeum, ale walka toczyła się do ostatniej kolejki i nie wszystko było zależne od ekipy z Monachium. W tym sezonie szanse na mistrzostwo drastycznie zmalały. Drużyna poniosła kilka kompromitujących porażek, a na dodatek traci już pięć punktów do Bayeru Leverkusen. Dodatkowo odpadła z Pucharu Niemiec, ulegając trzecioligowemu 1. FC Saarbrucken (1:2). Zdaniem mediów, wpływ na taką sytuację może mieć jeden zawodnik, na którym rzekomo ciąży fatum.

Media wysnuły szokującą teorię. Harry Kane winnym niepowodzeń Bayernu. Ciąży na nim klątwa

Zdaniem portalu kurir.rs, chodzi o Harry'ego Kane'a. Anglik przeniósł się do Bayernu latem z Tottenhamu - głównym powodem takiej decyzji był fakt, że mimo iż jest znakomitym napastnikiem i strzela mnóstwo goli, to nie udało mu się zdobyć jeszcze ani jednego drużynowego trofeum w całej seniorskiej karierze. Na koncie za to ma wiele indywidualnych nagród, m.in. trzykrotnie został królem strzelców Premier League.

To wszystko skłoniło go do zmiany barw. Bayern wydawał się wręcz idealnym miejscem, by w końcu wywalczyć upragnione trofeum. Co więcej, sam Kane wziął się na poważnie do pracy - w 28 meczach zdobył aż 28 bramek i osiem asyst, co sprawia, że jest najlepszym zawodnikiem Bawarczyków. Tyle tylko, że zawodzą jego koledzy.

Kane'owi przepadły już dwie szanse na trofeum. Latem Bayern przegrał z RB Lipsk w Superpucharze Niemiec. Następnie odpadł we wspomnianym Pucharze kraju. Patrząc na formę Bayeru Leverkusen, który pozostaje niepokonany, również może być trudno o mistrzostwo Bundesligi. Sporą nadzieję kibice i piłkarze wiążą z Ligą Mistrzów. W 1/8 finału ekipa Thomasa Tuchela zmierzy się z Lazio Rzym.

Tym samym już wkrótce przekonamy się, czy na Harry'm rzeczywiście ciąży przysłowiowa "klątwa". Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, więc szans na "odczarowanie" kariery w barwach Bayernu będzie miał jeszcze wiele. Mimo wszystko Anglik wierzy, że już w debiutanckim sezonie uda mu się wywalczyć choć jedno trofeum.

Kane blisko detronizacji Lewandowskiego

W tym sezonie Kane może za to pobić legendarny rekord Roberta Lewandowskiego. Mowa o liczbie goli zdobytych w jednym sezonie ligi niemieckiej - 41. Ma na koncie już 24 bramki, ale przed nim jeszcze 13 kolejek. - Rekord jest w niebezpieczeństwie. Nikt nie mógłby przypuszczać, że kiedykolwiek będzie, ale naprawdę jest w niebezpieczeństwie - mówił Thomas Tuchel w jednym z wywiadów.