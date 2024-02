Kolejka gigantów po najbardziej ekscytującego trenera świata. Obietnica spełniona

Niewiele drużyn w Europie ogląda się z większą przyjemnością niż Bayer Leverkusen. Niewielu jest też trenerów, którzy ekscytują bardziej niż Xabi Alonso, łączący dostojność i klasę Zinedine'a Zidane'a z głębokim rozumieniem futbolu i świadomością Pepa Guardioli. Jeszcze gdy sam biegał po boisku, był obietnicą zostania wielkim trenerem. Był generałem u Beniteza, Mourinho i Guardioli, bo najlepiej rozumiał grę i ze środka boiska przekazywał zespołowi to, co oni próbowali wykrzyczeć zza linii. Zawsze myślał szybciej niż biegał. Był jak uczony pośród rzemieślników. Podawał nie tylko z dokładnością co do źdźbła trawy, ale zawsze w odpowiednim kierunku i w idealnym momencie. Swoją rolę interpretował tak, że jest od tego, by obsypywać brokatem innych. Bo gdy on sam - elegancki defensywny pomocnik, ale mimo wszystko pozbawiony krzty szaleństwa - błyszczał w meczu najbardziej, znaczyło to, że mecz był nieudany. I dzisiaj podobnie myśli o byciu trenerem - nie on ma być w centrum, a piłkarze, którzy dzięki niemu stają się lepsi. To zachwycające, jak brawurowo rozwija Bayer Leverkusen, a jednocześnie donikąd się nie spieszy. Wszelkie powiązania z wielkimi klubami - Liverpoolem, Realem i Bayernem wydają się być podatkiem od dobrej roboty, którą wykonuje. Idzie krok po kroku. Niespiesznie. Jak kiedyś na boisku. Do mistrzostwa Niemiec?

Zachwytów nie ma końca. Bayer gra porywająco i ucieka rywalom

Przejmował Bayer w październiku 2022 r. na przedostatnim miejscu w tabeli. Było jasne, że z tyloma utalentowanymi piłkarzami lada chwila się odbije, ale niewielu przypuszczało, że zdoła dolecieć niemal na szczyt. Dziś jest pierwszy. Zdobył w tym sezonie 55 pkt na 63 możliwe. Bayer jako jedyny zespół z pięciu najlepszych lig nie przegrał w tym sezonie jeszcze żadnego meczu. W historii Bundesligi tylko Bayern z Guardiolą na ławce w sezonach 2013/14 i 2015/16 miał na tym etapie więcej punktów i strzelonych goli, a w historii Ligi Europy było przed nim jedynie jedenaście klubów, które w fazie grupowej zdobyłyby komplet punktów. Bayer, nazywany "Neverkusen", niezdolny do osiągnięcia sukcesu, potrzebował zwycięzcy pokroju Alonso. Za nim ciągnie się zapach sukcesów - wygrywał w każdym zespole, w którym był. Ma wszystkie najważniejsze tytuły: od mistrzostw w Hiszpanii i Niemczech, przez puchary Anglii, Hiszpanii i Niemiec, Ligę Mistrzów z Liverpoolem i Realem, po dwa mistrzostwa Europy i mistrzostwo świata. A teraz wydaje się mknąć po pierwsze trofeum jako trener.

Kibice w Leverkusen są nieufni, powściągliwi, wypierający - nie dlatego, że nie wierzą, ale by nie zapeszyć. Już kilka razy cieszyli się za wcześnie. Pięć razy byli wicemistrzami Niemiec, ale nigdy nie skończyli sezonu jako pierwsi. W ostatnich latach, choćby za Petera Bosza, też wydawali się rywalizowali z Bayernem i fruwać nad boiskiem podobnie jak dzisiaj. Ale opadli zaraz po zimowej przerwie. Bayern zawsze jawił się jako bezlitosny kat. Czasem pozwalał rywalom uwierzyć w sukces, a później jeszcze boleśniej okradał ich z marzeń. Historia przygniatała szczególnie podczas bezpośrednich meczów: oto Bayer, który nigdy nie zdobył tytułu i Bayern, który zdobywa je zawsze. Bayer, który marzy i Bayern, który marzenia zamienił w rutynę. Bayern był w ostatnich kilkunastu latach niczym ostatni przeciwnik w komputerowej grze. Jeśli chciałeś ją przejść, na końcu musiałeś go pokonać. Tak zrobił Stuttgart w 2007 r., Wolfsburg w 2009 r. i Borussia Dortmund w 2011 i 2012 roku. Zazwyczaj jednak to Bayern pokonywał głównych rywali do mistrzostwa i zdobywał je nieprzerwanie od jedenastu sezonów. - Wszyscy w Niemczech powtarzają, że na koniec Bayern i tak znajdzie jakiś sposób, by wygrać. Słyszysz to tak często, że sam zaczynasz w to wierzyć. Ale kiedy w końcu ich pokonasz, przestajesz być pod takim wrażeniem, tracisz strach, nie wierzysz już, że są tak wszechmocni - tłumaczy Christian Gentner, który doświadczył tego w koszulce Stuttgartu.

Dlatego sobotnie zwycięstwo Bayeru ma taką moc. Nie tylko zwiększa przewagę w tabeli do pięciu punktów, ale pozwala odgonić demony. Chodzi też o niepozostawiający żadnych wątpliwości styl: przy 3:0 bramkarz Lukas Hradecky nawet nie musiał się wysilić, Harry Kane, strzelec 24 goli w 21 dotychczasowych meczach, miał zaledwie 18 kontaktów z piłką i rozegrał najbardziej frustrujący mecz, odkąd przeniósł się z Tottenhamu, a cały Bayern wypracował liczbę goli oczekiwanych na nędznym poziomie 0,3. Xabi zmienił na ten mecz czterech podstawowych piłkarzy i zupełnie wyprowadził w pole Thomasa Tuchela. Niemiec nakreślił specjalny plan, który miał unieszkodliwić Jeremiego Frimponga, tymczasem Alonso zostawił go na ławce rezerwowych, a na prawej stronie wystawił wypożyczonego z Bayernu Josipa Stanisicia. Kto otworzył wynik meczu? Właśnie Stanisić.

Zachwytom nie ma końca. Bayer gra porywająco, niemal w każdym meczu strzela minimum dwa gole, a sam traci ich średnio 0,66 na spotkanie. - Leverkusen to bez wątpienia najciekawszy zespół w Niemczech. Ma 55 punktów po 21 meczach, jest w półfinale Pucharu Niemiec, wygrał grupę w Lidze Europy. Gra inteligentnie, rytmicznie i tak spójnie, że czasem wydaje mi się, że oglądam Barcelonę Pepa Guardioli – uśmiechał się Lothar Matthaeus. Największym dowodem szacunku ze strony Tuchela była co prawda zmiana ustawienia specjalnie na ten mecz i dostosowanie się do Bayeru, ale wypowiedź z pomeczowej konferencji też jest warta odnotowania. - Oni na boisku uprawiają hazard. Nieustannie ryzykują, bo na tym polega piłka nożna. My gramy od A do B. Od B do C! Brakuje swobody, wolności - mówił z uznaniem. Dobrze rozumiał go Edin Terzić z Borussii Dortmund. On też na mecz z Bayerem przygotował specjalną taktykę. – Grając przeciwko drużynie, która jest tak szybka, tak silna fizycznie i tak kreatywna, musisz iść na kompromisy – stwierdził.

- Ale znajomość mocnych stron Bayeru to jedno, a pokonanie go na boisku to coś zupełnie innego. To trochę, jak z paleniem papierosów. Każdy wie, że to niezdrowe i powinien je rzuci, ale jednocześnie bardzo trudno to zrobić – porównywał Tuchel.

Tak dojrzewał Xabi Alonso. Poczuł, że problem jest w nim, a nie w młodych piłkarzach

I choć liderujący Bayer to sensacja, jakich mało, wszyscy brzmią dziś tak, jakby byli przekonani, że początek trenerskiej kariery Xabiego Alonso nie mógl ułożyć się inaczej. Może to ze względu na ojca, który sam był piłkarzem i trenerem? Może to ze względu na współpracę z Guardiolą, Mourinho, Ancelottim, Benitezem, Pellegrinim i del Bosque? Może dlatego, że oni sami zachwycali się jego rozumieniem gry i przepowiadali trenerską przyszłość? Może to ze względu na wszystkie piłkarskie osiągnięcia i olbrzymie doświadczenie? Może przez styl gry, w którym zawsze głowa wydawała się ważniejsza niż nogi? Może ze względu na osobowość i dostrzegalną od lat inteligencję, erudycję oraz operowanie kilkoma językami? Może dlatego, że Philip Lahm nazywał go "intelektualistą", a kibice w wolne dni mogli spotkać go w muzeach albo z książką w parku? To wszystko razem podpowiadało, że Xabi może zostać świetnym trenerem, ale nie dawało żadnej gwarancji.

Największe wątpliwości miał on sam. W 2017 roku skończył piłkarską karierę, ale nie wiedział jeszcze, czy bycie trenerem w ogóle jest dla niego. Ani tym bardziej - czy będzie dobrym trenerem. Najpierw przez rok sprawdzał to w akademii Realu Madryt, pracując z czternastolatkami. Wciąż miał wątpliwości. Później przez trzy lata pracował z trzecioligowymi rezerwami Realu Sociedad w otoczeniu doświadczonych trenerów, którzy wiele lat wcześniej szlifowali go jako piłkarza. Wrócił wtedy w rodzinne strony. Do ludzi, którym ufał. Unikał wywiadów, jak sam mówi - po cichu popełniał kolejne błędy, a w międzyczasie odrzucał oferty Borussii Moenchengladbach i Herthy BSC, które zapraszały go do siebie rok przed Bayerem. Dziennikarze co jakiś czas informowali, że Xabi notorycznie zmienia ustawienie zespołu, wciąż testuje nowe taktyczne rozwiązania, a on łapał się choćby na tym, że źle układa się jego współpraca z najbardziej przebojowymi i utalentowanymi piłkarzami w zespole. Często chodziło o skrzydłowych. Xabiemu ich gra wydawała się nieuporządkowana, zbyt chaotyczna i niezorganizowana. Po czasie uświadomił sobie, jak gigantyczny błąd popełnia, patrząc na zawodników przez pryzmat tego, jakim sam był piłkarzem. - Uświadomiłem sobie, że to ja mam problem, a nie oni. I to ja muszę się zmienić, a nie oni - przyznał. W tamtym czasie wyciągnął mnóstwo podobnych wniosków.

- Kiedy kończyłem grać w piłkę, nie miałem w głowie jasnego planu. Wiedziałem tylko, że nie chcę iść za szybko. Nie spieszyło mi się na najwyższy poziom. Wolałem iść krok po kroku - tłumaczył w rozmowie z "The Athletic" w jednym z nielicznych wywiadów z czasów pracy w Sociedad. Widział, jak Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea Pirlo czy jego najlepszy przyjaciel Mikel Arteta szybko rozpoczynają pracę w wielkich klubach. Ale im nie zazdrościł. Nie czuł się gotowy. - Chciałem dłużej zostać w Sociedad. Prywatnie, po latach spędzonych za granicą, był to dla mnie ważny okres. Zawodowo był niezwykle istotny, bo mogłem pracować w profesjonalnych warunkach, ale bez naglącej potrzeby dostarczania wyników. Miałem spokój i swobodę poznania siebie. Mogłem popełniać błędy i się na nich uczyć – tłumaczył.

Bayer zgłosił się w dobrym momencie i miał wszystko, czego Xabi szukał w swojej pierwszy pracy na najwyższym poziomie. Chciał trafić do klubu rozsądnie zarządzanego, ze sporym potencjałem, z wysokimi oczekiwaniami, ale nie nierealistycznymi. Bundesliga też wydawała mu się odpowiednia, bo lubiła młodych trenerów, dawała im szansę się rozwijać i była ciekawa z taktycznego punktu widzenia.

Liverpool, Bayern, Real. A może Xabi Alonso wcale nie będzie chciał odchodzić?

Wciąż zdarza się Xabiemu otrzymywać niewygodne pytania, czy jest najlepszym środkowym pomocnikiem w swojej drużynie. Zazwyczaj obraca to w żart, nie udziela konkretnej odpowiedzi, być może dlatego, by nie skrzywdzić żadnego z rozgrywających. Ale faktem jest, że na treningach wciąż zdarza mu się uczestniczyć w ćwiczeniach i popisywać kilkudziesięciometrowymi przerzutami, które były jego wizytówką. Gdy Bayer udostępnił w internecie nagranie jednego z treningów, na którym Xabi dogrywa piłkę do skrzydłowych, wykręciło ono miliony odtworzeń. - Ale to nie tania próba wzbudzenia szacunku u piłkarzy. Xabi tego nie potrzebuje. Nie dość, że każdy w zespole wie, jakim był zawodnikiem i ile trofeów zdobył, to jako trener jest wystarczająco imponujący. To ma praktyczne zastosowanie. Większość trenerów rozrysowuje ćwiczenia na tablicy, prawda? Rysują strzałki, gdzie ma być zagrana piłka. Później denerwują się, że nie jest dokładnie taka, o jaką im chodziło. Można powiedzieć, że Xabi rysuje strzałki już na boisku. Dogrywa dokładnie taką piłką, na jakiej mu zależy. Usprawnia trening - opowiadał "Der Spiegel" jeden z dyrektorów Bayeru.

W Sociedad było podobnie. Xabi Alonso uczestniczył w niektórych treningowych grach, by na własnej skórze przekonać się, czy jego pomyły nie tracą sensu, gdy przeniesie się je z kartki na murawę. – To był okres, gdy budowałem swój pomysł na grę. Chciałem sprawdzić, czy to, co dobrze wyglądało w mojej wyobraźni, sprawdza się także na boisku. Czy pomysły, które mam, są skuteczne. Czasem, gdy gotujesz, danie wychodzi przeciętne, mimo że korzystałeś z bardzo dobrego przepisu. Z trenowaniem jest podobnie - wyjaśnia.

W Leverkusen gra znacznie rzadziej. Nie musi już weryfikować swoich pomysłów z perspektywy boiska. Mówią, że łączy hiszpańską kontrolę z niemiecką intensywnością. Sam najczęściej rozprawia o intuicji piłkarzy. Zaznacza, że kocha zawodników inteligentnych, którzy odchodzą od schematów i nie chcą być robotami. Ale wiele rzeczy w grze Bayeru jest zaplanowanych: to zespół bardzo spójny, jego piłkarze - i w obronie, i w ataku - ustawiają się nadzwyczaj blisko siebie, wymieniają mnóstwo krótkich podań, niemal rezygnując z przerzutów, które tak lubił Xabi-piłkarz. Boczni obrońcy grają bardzo ofensywnie, a najważniejszą rolę odgrywa ofensywny pomocnik - niezwykle utalentowany Florian Wirtz. Bayer chce grać szybko. Po stracie piłki błyskawicznie ją odbiera - w tym sezonie oddał już 36 strzałów na bramkę zaraz po odzyskaniu piłki. - Ale Xabi nie jest dogmatykiem - zaznaczają dyrektorzy Bayeru. Co do zasady chce kontrolować mecz poprzez posiadanie piłki, ale może ją oddać Bayernowi i nastawić swój zespół na kontrataki, jeśli tylko dostrzeże w tym najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę do zwycięstwa.

Największe kluby patrzą na to z uznaniem. Xabi jeszcze przed pracą w Leverkusen był niezwykle kuszącą opcją, ale najwięksi potrzebowali potwierdzenia, że będzie potrafił wykorzystać swój niewątpliwy potencjał. Ryzyko wziął na siebie skromniejszy Bayer. I już można powiedzieć, że się opłaciło. Alonso zmienia mentalność klubu, rozwija nie tylko drużynę, ale odkleja też historyczne łatki, które jej ciążyły. Jeśli zdobędzie mistrzostwo Niemiec, rozwieje resztki wątpliwości. Ale czy sam uzna wtedy, że jest już gotowy na wielki klub? Dziennikarze wciąż pytają go o Liverpool (odkąd Juergen Klopp poinformował o odejściu z końcem sezonu pytają wręcz nieustannie), o Bayern, który jest rozczarowany Tuchelem, i o Real Madryt, który wydaje mu się wręcz pisany. Niedawno "Bild" poinformował, że w jego kontrakcie z Bayerem jest zawarta klauzula pozwalająca mu odejść do jednego z tych trzech klubów. - A może mógłbym objąć wszystkie trzy naraz? Prowadziłbym je przez Zooma - żartuje.