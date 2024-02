Klasy nie kupisz. Prezes Bayernu wypalił o rywalach. Szybciutko zamknęli mu usta

Bayer Leverkusen jest rewelacją sezonu 2023/24 w Bundeslidze. Drużyna Xabiego Alonso nie przegrała jeszcze meczu i zmierza po wygranie mistrzostwa Niemiec. W sobotę 10 lutego zrobiła ku temu wielki krok, pokonując Bayern Monachium 3:0. Przed tą rywalizacją dużo do powiedzenia miał honorowy prezes monachijczyków Uli Hoeness.

Jeszcze przed meczem Hoeness zachwalał Xabiego Alonso i przekonywał, że Hiszpan jest fantastycznym trenerem. Nie szczędził jednak pośredniej krytyki zespołu z Leverkusen i najwyraźniej nie mógł powstrzymać się we wbijaniu szpilek w przeciwników.

- Xabi ma w tym sezonie zawodników, którzy mu odpowiadają. Ale trzeba przyznać, że mieli szczęście z transferami. Nikt nie wiedział nic o Boniface, nikt wcześniej nie wiedział, kim jest Grimaldo. Trzeba mieć szczęście, gdy zawodnik przychodzi z innego kraju i wywiera na klub taki wpływ - stwierdził honorowy prezes Bayernu w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Hoeness nieco przesadził, bo Alejandro Grimaldo był najlepszym lewym obrońcą w całej lidze portugalskiej, a Victor Boniface zdobył 22 gole dla Unionu Saint-Gilloise. To nie szczęście, a prędzej fantastyczny skauting pozwoliły Leverkusen dokonać dwóch tak dobrych transferów.

W sobotnim meczu, który Bayer wygrał aż 3:0 to Grimaldo zdobył jedną z bramek i prawdopodobnie cieszynką odpowiedział na słowa Hoenessa. Hiszpan po strzeleniu gola pokazywał na swoją koszulkę i wskazywał na nazwisko. Można być niemal pewnym, że po spotkaniu były prezes monachijczyków już wie, kim jest 28-letni wychowanek Valencii i Barcelony.

Obecnie przewaga Bayeru Leverkusen nad Bayernem Monachium w tabeli Bundesligi wynosi pięć punktów. Do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze 13 kolejek i na ten moment to drużyna Xabiego Alonso jest głównym faworytem do wygrania mistrzostwa Niemiec.