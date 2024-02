W Bayernie aż kipi, a tu jeszcze takie wieści! Gwiazdor na wylocie

Nie ma spokoju w Bayernie Monachium. Mistrzowie Niemiec przegrali w miniony weekend 0:3 z Bayerem Leverkusen i tracą już pięć punktów w tabeli do ekipy Xabiego Alonso. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o złej atmosferze w szatni monachijczyków, a to wszystko podsycają plotki transferowe. Najnowsze doniesienia są takie, że klub może opuścić zawodnik, za którego półtora roku temu Bayern zapłacił blisko 70 milionów euro.

