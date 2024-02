Transfer Muciego jest historyczny! 20-krotna przebitka. Oto najdrożsi piłkarze z ekstraklasy

Ernest Muci odszedł z Legii Warszawa. W piątek 9 lutego został graczem Besiktasu, który pozyskał go tuż przed zamknięciem okna transferowego w Turcji. To nie pozostało bez wpływu na kwotę, jaką zapłacono za reprezentanta Albanii.

Ernest Muci odszedł do Besiktasu. Historyczny transfer Legii Warszawa

Nowe informacje w tej sprawie przekazał portal WP SportoweFakty. Z nich wynika, że wicemistrzowie Polski zarobili nieco ponad 10 mln euro. W dodatku zapewnili sobie 10 proc. zysku od kolejnego transferu 22-latka.

Tak duże pieniądze ze sprzedaży zawodnika to absolutny rekord Legii. Wcześniej najwięcej zarobiła ona na Radosławie Majeckim, który w 2020 roku odszedł do AS Monaco za 7 mln euro. Albańczyk mógł przebić tę sumę nawet o połowę.

Najdrożej sprzedani piłkarze w historii Legii Warszawa

Ernest Muci - za ponad 10 mln euro do Besiktasu Radosław Majecki - za 7 mln euro do Monaco Sebastian Szymański - za 5,5 mln euro do Dynama Moskwa Maik Nawrocki - za 5 mln euro do Celticu Łukasz Fabiański - za 4,35 mln euro do Arsenalu

A jak transfer Muciego wygląda na tle całej ekstraklasy? Jest w ścisłej czołówce, ale do rekordu trochę mu zabrakło. Za Jakuba Modera i Kacpra Kozłowskiego Brighton płaciło po 11 mln euro. Albańczyk znajdzie się na podium zestawienia, z minimalną przewagą nad Jakubem Kamińskim, choć może się jeszcze okazać, że zapłacono za niego trochę mniej i ostatecznie będzie czwarty. Na pewno dystansuje za to innych najdrożej sprzedanych obcokrajowców - do niedawna był nim Słowak Ondrej Duda, na którym Legia zarobiła 4,2 mln euro.

Najdrożej sprzedani piłkarze w historii ekstraklasy

1. Jakub Moder, Kacper Kozłowski (odpowiednio z Lecha i Pogoni do Brighton) - 11 mln euro

3. Ernest Muci (z Legii do Besiktasu) - ponad 10 mln euro

(z Legii do Besiktasu) - ponad 10 mln euro 4. Jakub Kamiński (z Lecha do Wolfsburga) - 10 mln euro

5. Radosław Majecki - 7 mln euro

6. Jan Bednarek, Michał Skóraś (z Lecha odpowiednio do Southampton i Club Brugge) - 6 mln euro

8. Sebastian Szymański - 5,5 mln euro

9. Adrian Mierzejewski (z Polonii Warszawa do Trabzonsportu) - 5,25 mln euro

10. Maik Nawrocki - 5 mln euro

...

19. Ondrej Duda (z Legii do Herthy Berlin) - 4,2 mln euro

Warszawski klub zrobił świetny interes, gdyż w lutym 2021 r. sprowadził Muciego z KF Tirana za pół miliona euro - mówimy zatem o mniej więcej 20-krotnej przebitce. Albańczyk przyczynił się też do zdobycia mistrzostwa Polski (2021/22), a także krajowego pucharu (2022/23) i superpucharu (2023/24). Jego bilans w Legii zamknął się na 114 występach, 21 golach oraz 10 asystach.