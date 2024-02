Kane bohaterem Bayernu. Bawarczycy odwrócili losy hitowego meczu [WIDEO]

Bayern Monachium od wznowienia rozgrywek Bundesligi po zimowej przerwie zanotował porażkę i dwie wygrane. Bawarczycy wciąż tracą punkty do pierwszego Bayeru Leverkusen i potrzebowali trzech punktów z Borussią Moenchengladbach. Zwłaszcza że ich rywale w tym sezonie przeżywają poważny kryzys i przed meczem mieli na koncie zaledwie 21 punktów.

Harry Kane goni Roberta Lewandowskiego. Anglik bohaterem Bayernu Monachium

Bayern wygrał zaledwie trzy z ostatnich dziesięciu starć z rywalami z Moenchengladbach i w sobotę znów się z nimi męczył. Bawarczycy dominowali, ale w 35. minucie gry to oni pierwsi stracili gola. Fatalny błąd Manuela Neuera w rozegraniu wykorzystał Nico Elvedi, który przejął piłkę w środku pola. Obrońca ruszył w kierunku bramki, wymienił podanie z partnerem i prostym strzałem z 11. metra dał Borussii prowadzenie.

Bayern musiał więc odrabiać straty i do remisu udało im się doprowadzić jeszcze w pierwszej połowie. W 45. minucie gry drużyna Thomasa Tuchela rozegrała dobrą akcję prawą stroną boiska, a Thomas Mueller wypuścił Aleksandara Pavlovicia na czystą pozycję. Niemiec uderzył mocno prawą nogą i było 1:1.

Po przerwie grę prowadzili gospodarze, ale długo nie byli w stanie stworzyć sobie idealnej sytuacji na zdobycie gola. Ta przyszła do nich dopiero w 70. minucie. Po wrzutce i naciskach Muellera źle piłkę wybił bramkarz Nicolas Moritz, a ta spadła na głowę Harry'ego Kane'a. Anglik bez problemów uderzył w kierunku bramki i dał Bayernowi prowadzenie 2:1.

Dla napastnika było to już 24. trafienie w tym sezonie Bundesligi. Kane wciąż goni rekord Roberta Lewandowskiego, który w jednym sezonie był w stanie zdobyć aż 41 bramek. Anglik ma do rozegrania jeszcze 14 kolejek i bardzo prawdopodobne, że zbliży się do historycznego osiągnięcia Polaka lub nawet je pobije.

Finalnie Bayern Monachium zwyciężył w meczu 3:1, ponieważ w 86. minucie Matthijs de Ligt świetnie odnalazł się w polu karnym i strzałem głową powiększył prowadzenie. Dzięki wygranej zespół z Bawarii wciąż traci dwa punkty do pierwszego w lidze Bayeru Leverkusen. Drużyna Xabiego Alonso równocześnie rozgrywała swój mecz i bez większych problemów ograła Darmstadt 2:0. Trzeci w Bundeslidze VfB Stuttgart ma 10 punktów mniej od Bayernu i 12 mniej od Bayeru.

Bayern Monachium Borussia Moenchengladbach 3:1

Bramki: Aleksandar Pavlovic (45'), Harry Kane (70'), Matthijs de Ligt (86') - Nico Elvedi (35')