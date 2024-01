Tuchel wywołał burzę. Bayern mówi dość. "Nie będziemy dłużej akceptować"

- Ponowny wyjazd za granicę by mi się spodobał. Hiszpania ma niezwykłą ligę - powiedział Thomas Tuchel w niedzielę w rozmowie z kibicami Bayernu Monachium. Słowa bardzo szybko wywołały plotki, że to właśnie szkoleniowiec Bawarczyków zostanie następcą Xaviego. Do sprawy odniósł się już sam Bayern, który w poniedziałek wydał oficjalne oświadczenie. Nie pozostawia ono żadnych złudzeń.

