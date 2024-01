Kłopoty, kłopoty Kamińskiego. Niemcy ujawniają

W pierwszej dekadzie XXI wieku Schalke miało wielu kibiców w Polsce, bo nie dość, że regularnie występowało w europejskich pucharach, to w dodatku grali tam reprezentanci Polski: Tomasz Wałdoch oraz Tomasz Hajto. Jeszcze w 2018 roku Schalke zostało wicemistrzem Niemiec, a w sezonie 2018/19 rywalizowało w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, gdzie w 1/8 finału lepszy okazał się Manchester City.

Ostatnie lata są jednak wyjątkowo trudne dla Schalke. Kryzys zaczął się wiosną 2021 roku, gdy zespół prowadzony przez Dimitriosa Grammozisa spadł do 2. Bundesligi, jednak po roku wrócił. W Bundeslidze Schalke nie potrafiło się utrzymać. Zajęło dopiero 17. miejsce, dlatego ten sezon klub z Gelsenkirchen rozpoczęło w 2. Bundeslidze. I choć portal Transfermarkt wycenia kadrę zespołu na ok. 35 mln euro, czyli naprawdę sporo, jak na realia drugoligowe, to klub całkowicie zawodzi.

Po 18 kolejkach Schalke zajmuje dopiero 14. miejsce, mając zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Do tej pory regularnie w barwach niemieckiego klubu występował Marcin Kamiński, który nawet grywał z opaską kapitańską. Ale teraz Polak ma poważny problem.

Kłopoty Kamińskiego

32-letni stoper zagrał w tym sezonie 18 meczów i nawet ostatnio strzelił gola. Ale możliwe, że jego licznik się zatrzyma. Umowa Kamińskiego obowiązuje do końca sezonu, ale jak twierdzi "Bild", zostanie ona automatycznie przedłużona, gdy piłkarz zanotuje 19 występów w drugiej lidze niemieckiej w tym sezonie. A to oznacza, że brakuje mu tylko jednego meczu. Problem jest taki, że Schalke nie stać na odnowienie kontraktu, więc Polaka może czekać pół roku bez gry.

Chyba, że Kamiński znajdzie nowy klub w styczniowym okienku transferowym. W przeszłości obrońca reprezentował takie kluby jak: VfB Stuttgart, Fortuna Dusseldorf oraz Lech Poznań. Ma też na koncie siedem występów w kadrze Polski.