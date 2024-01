Kosztował PSG 6 mln euro. Po roku eksperci mówią już o cenie 15 razy większej

Mimo zaledwie 20 lat o Xavim Simonsie cały czas jest głośno. Holender grał w zespołach młodzieżowych FC Barcelony w latach 2010-2019 i był wówczas określany największym talentem, który pojawił się w popularnej La Masii od czasów Leo Messiego. Potem zdecydował się na kontynuowanie kariery w Paris Saint-Germain, gdzie zagrał jedenaście meczów w pierwszym zespole. Jego kariera tak naprawdę "wystrzeliła" w sezonie 22/23, gdy trafił bez kwoty odstępnego do PSV Eindhoven. Tam Simons strzelił 22 gole i zanotował 12 asyst w 48 meczach.

PSG zastrzegło sobie możliwość odkupienia Simonsa z PSV za około sześć mln euro, z czego od razu skorzystało latem zeszłego roku. Teraz Holender jest wypożyczony do RB Lipsk, ale bez opcji wykupu.

Analitycy wieszczą 100-milionowy transfer Simonsa. To może być hit

Simons pokazuje się naprawdę z dobrej strony na wypożyczeniu w Niemczech, gdzie po 27 meczach ma siedem goli i dziewięć asyst. Analitycy z platformy Football Benchmark postanowili się przyjrzeć, jak rosła wartość rynkowa Simonsa w 2023 roku. Zgodnie z ich algorytmem, Holender był wyceniany na 19,9 mln euro w styczniu 2023. W marcu 2023 kwota wzrosła do 24,5 mln euro, natomiast trzy miesiące później była niemal dwukrotnie wyższa (48,4 mln euro).

We wrześniu zeszłego roku, już po transferze do Lipska, Simons kosztował 63 mln euro. W tym momencie jego wartość rynkowa zdaniem "Football Benchmark" to 88,9 mln euro. "Czy uważacie, że młody Holender może dołączyć wkrótce do klubu 100 milionów+?" - zastanawiają się analitycy.

Obecnie jest aż 16 piłkarzy, którzy zmieniali kluby za co najmniej 100 mln euro. W tym gronie jest m.in. Neymar (222 mln do PSG), Kylian Mbappe (180 mln do PSG), Ousmane Dembele (135 mln do Barcelony), Enzo Fernandez (121 mln do Chelsea) czy Jack Grealish (117,5 mln do Manchesteru City).

Jak może wyglądać najbliższa przyszłość Simonsa? Holender ma ważny kontrakt z PSG do końca czerwca 2027 roku. Z wypowiedzi w mediach jednak wynika, że celem i władz Lipska, i samego piłkarza jest to, by Simons kontynuował karierę nadal w Niemczech. - Jestem tutaj szczęśliwy - opowiadał Simons jeszcze w październiku zeszłego roku. - Latem 2024 roku będziemy chcieli się upewnić, czy zostanie z nami na dłużej - mówił Max Eberl, ówczesny dyrektor sportowy Lipska. Niemiecki Sky Sport uważa, że Lipsk może dogadać się z PSG na przedłużenie wypożyczenia o dodatkowy sezon.

Po porażce 2:3 z Bayerem Leverkusen RB Lipsk zajmuje czwarte miejsce z 33 punktami i traci 15 do lidera, jakim jest właśnie zespół prowadzony przez Xabiego Alonso.