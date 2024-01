Totalny chaos w szatni Bayernu. Niemcy ujawniają

Mimo zaledwie jednej porażki Bayern Monachium nie jest liderem Bundesligi. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela ma 41 punktów po 16 meczach i jedno zaległe spotkanie do rozegrania, ale traci cztery punkty do prowadzącego Bayeru Leverkusen. Mistrzowie Niemiec zapewnili sobie też bez trudu udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwumecz z włoskim Lazio. Jeden z poważanych niemieckich dzienników postanowił ujawnić kulisy funkcjonowania Bayernu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

"Chaos" w szatni Bayernu Monachium. To wzbudziło pewne kontrowersje

Niemiecki dziennik "Bild" postanowił ujawnić kulisy funkcjonowania Bayernu i opublikował grafikę, na której podaje układ siedzeń w szatni mistrzów Niemiec. Piłkarskie portale w Niemczech piszą wręcz o chaosie panującym w szatni. Pomieszczenie jest dość nieuporządkowane, a wszędzie walają się buty, ubrania czy pudełka. Dodatkowo nad szafką Thomasa Muellera nadal ma wisieć zdjęcie Joshuy Kimmicha, a obok tej szafki znajduje się sombrero, a więc nakrycie głowy, które jest najbardziej popularne w Meksyku i Chile. W tym układzie jest też jedno zaskoczenie.

Mowa o tym, jak w szatni usytuowani są Noussair Mazraoui i Daniel Peretz. Gracze siedzą obok siebie i oddziela ich tylko narożna ściana. Bardzo głośno wokół tych graczy było w październiku zeszłego roku, gdy Mazraoui publicznie poparł Palestynę w wojnie z Izraelem i opublikował propalestyński post. "I nie myślcie, że Allah nie zwraca uwagi na to, co czynią ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości" - napisał gracz Bayernu, cytując Koran. Przez to Marokańczyk został odsunięty od pierwszego zespołu, ale został do niego przywrócony po przeprosinach. Warto dodać, że Peretz to reprezentant Izraela.

Peretz i Mazraoui odbyli szczerą rozmowę, co bramkarz Bayernu potwierdził w wywiadzie dla "Sport5". - Klub rozwiązał to w dorosły sposób. Usiedliśmy i porozmawialiśmy. Wyjaśnił mi wszystko, jak on to widzi i dlaczego tak postąpił. Przeprosił za wszystko, co umieścił w internecie. Dziś znowu jesteśmy kolegami - przekazał Izraelczyk (tłumaczenie za: weszlo.com). Warto dodać, że przy okazji tej afery Johannes Steiger, polityk Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w Bundestagu domagał się wydalenia Mazraouiego z kraju.

Mazraoui trafił do Bayernu latem 2022 roku bez kwoty odstępnego po tym, jak wygasł jego kontrakt z Ajaksem Amsterdam. Od momentu transferu Marokańczyk zagrał 43 mecze, w których strzelił jednego gola i zanotował osiem asyst. Peretz jest piłkarzem Bayernu od lata zeszłego roku, gdy odszedł za pięć mln euro z Maccabi Tel Aviv. Do tej pory zagrał jednak tylko jeden mecz, konkretnie w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec przeciwko Preussen Munster (4:0).