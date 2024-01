Niespodziewany wyrok. To się nie spodoba Lewandowskiemu

Robert Lewandowski przez osiem lat rozegrał dla Bayernu Monachium 375 meczów, w których zdobył 344 gole i zaliczył 73 asysty. Polak w tym czasie był bezdyskusyjnie najlepszym napastnikiem w Bundeslidze, a w sezonie 2020/21 pobił nawet należący do Gerda Muellera rekord goli w jednym sezonie. Niemiec trafiał 40 razy, a Lewandowski przekroczył tę niewyobrażalną granicę i strzelił aż 41 goli. Teraz ten niesamowity wyczyn jest poważnie zagrożony.

Co z rekordem Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze? Thomas Tuchel pewny ws. Harry'ego Kane'a

Bawarczycy mieli problem z zastąpieniem Lewandowskiego, ale przed obecnym sezonem sprowadzili do siebie Harry'ego Kane'a. Anglik wszedł do Bundesligi w wielkim stylu i od razu stał się jej najlepszym zawodnikiem. Na razie rozegrał 16 meczów i może pochwalić się zdobyciem aż 22 goli.

Tym samym statystyki mówią jasno - Kane strzela 1,4 gola na mecz i jeśli utrzyma takie tempo, to pobije rekord Roberta Lewandowskiego. Anglik będzie mógł rozegrać jeszcze 18 meczów i statystycznie powinien dołożyć jeszcze około 25 goli. Wówczas miałby ich na koncie aż 47 i wyśrubował niebywały rekord Bundesligi.

Czy faktycznie Kane będzie mógł pobić wyczyn Lewandowskiego? Głos w tej sprawie zabrał trener Bayernu Thomas Tuchel. - Rekord jest w niebezpieczeństwie. Nikt nie mógłby przypuszczać, że kiedykolwiek będzie, ale naprawdę jest w niebezpieczeństwie - pryznał szkoleniowiec Bawarczyków w rozmowie z ESPN.

Do tej pory rekordowe dla Harry'ego Kane'a były sezony 2017/18 i 2022/23. Wówczas Anglik w Premier League zdobywał po 30 goli. Co ciekawe, w obu przypadkach przegrał walkę o koronę króla strzelców - najpierw z Mohamedem Salahem, a później z Erlingiem Haalandem. Na razie jest liderem klasyfikacji w Bundeslidze, a już w niedzielę 21 stycznia o 15:30 będzie miał szansę na kolejnego gola. Wtedy to Bayern zmierzy się u siebie z Werderem Brema.