24 lata i koniec! "Ojciec chrzestny" polskiej trójki z Dortmundu mówi "dość"

Borussia Dortmund nie radzi sobie w bieżącym sezonie najlepiej. Ostatni mecz wygrała pod koniec listopada, kiedy to pokonała 3:1 Milan w Lidze Mistrzów. Następnie zaliczyła serię remisów i porażek. Obecnie po 16. kolejkach zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 27 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów. Przedstawił nam swoją opinię

Oficjalnie: Hans-Joachim Watzke opuści Borussię Dortmund

Teraz w ekipie z Dortmundu nadchodzą wielkie zmiany. Jak informuje niemiecki Sky Sport, z klubem pożegna się obecny prezes zarządu klubu Hans-Joachim Watzke. Działacz pozostanie jeszcze w zespole i odejdzie dopiero w 2025 roku.

- Nie przedłużam już kontraktu. Odchodzę z kierownictwa jesienią przyszłego roku. Doszło do momentu, w którym mówię: dość. Niemniej jednak istnieje silna więź emocjonalna. Ważne było dla mnie, aby zrobić to stosunkowo wcześnie. Abyśmy mogli właściwie przeprowadzić transformację za półtora roku - powiedział Watzke, cytowany przez Sky Sport.

Hans-Joachim Watzke jest zawodowo związany z Borussią Dortmund od 2001 roku. Na początku pracował jako skarbnik, a cztery lata później został dyrektorem zarządzającym. Przez lata stał się bardzo zasłużonym członkiem klubu. W 2005 roku uratował go przed bankructwem i z czasem stale go rozwijał. Aż w końcu Borussia stała się drugim największym zespołem w Bundeslidze obok Bayernu Monachium. W trakcie jego pracy ekipa z Dortmundu między innymi dwukrotnie sięgnęła po mistrzostwo Niemiec i zagrała w finale Ligi Mistrzów. Ponadto właśnie za jego czasów do tego klubu trafili Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski.

Watzke jest także wiceprezesem Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) i przewodniczącym rady nadzorczej Niemieckiej Ligi Piłki Nożnej (DFL). Zasiada także w Komitecie Wykonawczym UEFA.